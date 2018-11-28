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Эстонский предприниматель продаст фирму и раздаст работникам в подарок по 50000 евро

29.11.2018 13:40 — Разное | Tut.by  
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Эстонский предприниматель Кристьян Раху продает свою теплоэнергетическую компанию Utilitas за 320 миллионов евро. Из них 13 пойдут на подарки для 260 сотрудников, пишет Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Компания Utilitas отапливает в Эстонии около 170 тысяч домохозяйств. Предприятие решила приобрести австралийская компании First State. По условиям договора Кристьян Раху остается на руководящей должности, но перестает быть владельцем.

50 000 евро получат даже те сотрудники, которые присоединились к фирме недавно. Для многих эта сумма равна зарплате за несколько лет.

"Мы с командой выделим каждому сотруднику концерна — будь то обычный рабочий или член правления — поровну 50 000 евро в благодарность за проделанную работу", — рассказал Раху.

Так как это будет считаться зарплатой не от работодателя, а от владельца, то придется заплатить с каждого подарка около 20 000 евро государству. Таким образом, реальная сумма подарка составит по 30 000 евро на человека, уточнил Раху.

На вопрос, откуда пришла идея подарить своим сотрудникам в общей сумме13 млн евро, Раху ответил, что от чистого сердца.

 
 
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Эстонский предприниматель Кристьян Раху продает свою теплоэнергетическую компанию Utilitas за 320 миллионов евро. Из них 13 пойдут на подарки для 260 сотрудников.
 
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