По стопам Кулибина. Много ли прав у автора служебных изобретений?

И изобретения, и полезные модели - все это объекты промышленной собственности (ОПС). Право получить патент на них имеет наниматель при соблюдении двух условий: если иное не предусмотрено договором между ним и работником, а также если ОПС служебный.

- ОПС считается служебным, если он относится к области деятельности нанимателя, при условии, что деятельность, которая привела к его созданию, входит в служебные обязанности работника, либо он создан в связи с выполнением конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при его создании работник использовал опыт или средства нанимателя, - в интервью «АиФ» рассказала Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Этот вопрос регулирует Положение о служебных объектах промышленной собственности. С 7 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в него постановлением Совета Министров №523.

- Что должен делать работник, создавший предполагаемый служебный ОПС?

- Прежде всего, письменно уведомить об этом нанимателя, - продолжает Елена Корнушенко. - Нужно сообщить характеристики созданного объекта, раскрывающие его с полнотой, достаточной для определения пригодности в деятельности нанимателя. Также к уведомлению необходимо приложить материалы для оформления заявки на служебный ОПС.

Если ОПС создан совместным творческим трудом нескольких работников, указывается вклад каждого из них. Уведомление должно быть зарегистрировано в установленном нанимателем порядке в день его подачи, о чем работник извещается в письменной форме (п. 2 Положения).

В течение трех месяцев со дня получения уведомления наниматель обязан письменно сообщить работнику о подаче заявки в патентный орган, либо о решении сохранить ОПС в тайне, либо о передаче права на получение патента другому лицу.

Право на получение патента могут передать и автору с сохранением за нанимателем возможности использовать патент на условиях, определяемых лицензионным договором.

Авторское право. Наказать нарушителей станет проще Подробнее

Оплата

- Должен ли наниматель заплатить работнику?

- В случае использования служебного ОПС работник имеет право на вознаграждение. Его размер и условия выплаты определяются соглашением с нанимателем. Если в создание служебного ОПС внесли творческий вклад несколько работников, их поощрят в соответствии с их вкладом. Согласно п. 9 Положения выплаченные работнику вознаграждение или компенсация за служебный ОПС не могут быть истребованы нанимателем.

- Работодатель может и не захотеть патентовать ОПС…

- В таком случае право на получение патента перейдёт к работнику. То же самое произойдет, если наниматель, например, нарушит сроки подачи заявки в патентный орган, не уведомит работника о сохранении ОПС в тайне или передаче прав на получение патента другому лицу.

- А если наниматель будет патентовать служебный ОПС за рубежом, должен ли он сообщить об этом работнику?

- Согласно п. 10 Положения наниматель обязан проинформировать сотрудника в письменной форме.