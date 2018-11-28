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Несите ваши денежки. Как спасаться от назойливых продавцов

29.11.2018 13:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Несите ваши денежки. Как спасаться от назойливых продавцов
АиФ

О схеме, по которой за три кастрюли доверчивым гражданам приходится отдавать несколько зарплат или пенсий, - в материале «АиФ».

И ПАСПОРТ НЕ ЗАБУДЬТЕ…

В Беларуси довольно много компаний, которые продают вещи с помощью презентаций. Этот вид деятельности вполне легален, а цену на товар продавец устанавливает какую захочет. В последние годы объектами торговли стали посуда, постельное белье, фильтры для воды, косметика...

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Схема работы продавцов выглядит незамысловато. Выбираются город и место проведения презентации товара. Это могут быть арендованные залы в домах культуры, ледовых аренах, кинотеатрах - места, которые знакомы каждому горожанину и добраться до которых не составит особого труда.

Затем начинается обзвон потенциальных участников презентации. Обычно у фирм, которые занимаются продажами долгое время, уже наработана база. Например, кто-то был на презентации и оставил свой номер, а заодно и телефон подруги. На помощь приходит и телефонный справочник, поэтому чаще всего людям звонят на домашний номер. С мобильными телефонами сложнее, потому что отсутствует привязка к нужному городу.

Обычно звонки совершают днем, когда большинство граждан на работе, а дома остаются пенсионеры или мамы в декрете. Пожилые люди более доверчивые, отзывчивые, у них много свободного времени, поэтому чаще всего «попадаются на удочку» именно они.

У операторов перед глазами имеется грамотно составленный текст. Набрав номер и прочитав необходимую информацию, они спрашивают: «Хотите прийти к нам на презентацию?» Часто просят взять с собой паспорт. Маленьких детей велят оставлять дома, чтобы не отвлекали. Якобы по той же причине на самом мероприятии попросят выключить мобильные телефоны.

Когда нужное количество людей найдено, а обычно это 15-20 человек, назначаются день и место встречи. Часто мероприятие проходит днем, пока все домочадцы на работе или учебе, а у бабушки много свободного времени. «Почему бы не развеяться и не сходить на презентацию? Я же ничего не собираюсь покупать», - думают большинство из них, не понимая, что уже практически «клюнули» на наживку.

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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ

В каждой презентации участвуют 2-3 человека. Обычно это опытный, разговорчивый и уверенный в себе ведущий, а также один-два ассистента. В качестве декораций - разложенные перед зрителями одеяла, кастрюли, фильтры и так далее.

В случае с одеялами и постельным бельем упор делается на то, что до сих пор посетители презентации спали «не так», а пылевые клещи, которые поселились в подушке, скоро чуть ли не съедят их. Для большего эффекта ассистенты могут продемонстрировать жуткие картинки насекомых, которые никого не оставят равнодушным.

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Произведя впечатление, ведущий тут же успокаивает зрителей: есть отличное решение - белье, которое «сделано по самым передовым технологиям, не подвержено нашествию всякого рода гадов, а инновационные швы не позволят ему порваться и через 100 лет». Затем людям предлагается пощупать одеяло, приложить к лицу. Тут же выясняется, что одеяло «умное» и даже умеет делать микромассаж тела.

В случае с посудой могут рассказать, что пища, приготовленная на обычной сковородке, наносит вред желудку, а вот инновационные кастрюли мало того что сохранят все полезные свойства продуктов, но и окажут благотворное влияние на организм.

Когда зритель «подготовлен», ведущий начинает говорить о цене комплекта. Обычно называется «заоблачная» цена, например, 5 тыс. рублей. Ведь в представлении большинства из нас хорошая вещь не может стоить дешево. Но тут же следует заявление: только сегодня и специально для посетителей презентации скидка 50%!

Люди задумываются: ведь и со скидкой таких денег нет, а спать в обнимку с пылевыми клещами не хочется. И тут на помощь приходит рассрочка или кредит, который оформляют, как говорится, не отходя от кассы. Вот для чего нужен был паспорт.

При этом посоветоваться с родственниками или друзьями не дают. Телефоны выключены, а скидка действует, только если оформить покупку прямо сейчас, завтра будет поздно. Неожиданно ведущий заявляет, что забыл сообщить самую важную информацию: к комплекту белья прилагаются две суперподушки. Обычно они стоят 200 рублей, а тут - бесплатно. У пораженных такой щедростью пенсионеров больше нет сомнений: надо брать!

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ДЕЛО СДЕЛАНО

Уже дома пенсионеры, в основном образумленные родственниками, понимают, что совершили ошибку, дорого купив изначально ненужную вещь, которая зачастую не стоит таких денег, а ее «целебные» свойства преувеличены. Другими словами, такое же одеяло можно купить в соседнем универмаге за 100 рублей.

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Представители ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей» констатируют: это очень распространенная проблема. Но постельное белье или посуду можно вернуть. Главное - успеть сделать это в течение 14 дней.

Конечно, продавцы будут давить психологически и настаивать на том, что возврат оформить нельзя, потому что упаковка нарушена и так далее. Лучше всего обратиться в суд. Обычно владельцы фирмы не доводят дело до процесса, добровольно расторгая договор накануне слушания, но нервничать заставят - это факт.

При этом стоит отметить, что продавцы действуют в рамках закона: насильно человека на презентацию никто не приводил, подписывать договор под дулом пистолета не заставлял. Но продать уговорами могут что угодно и за сколько угодно. Сначала была мода на фильтры для воды, потом - на посуду, затем - на одеяла. Возможно, скоро мы узнаем, что все это время неправильно ходили в туалет и нам нужен уникальный унитаз, избавляющий от геморроя, всего за каких-то 2 тысячи долларов. Оно же того стоит?

 
 
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