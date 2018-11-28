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50 тысяч зрителей посмотрели фильмы на белорусском языке в кинотеатрах, на очереди – "Крепкий орешек"

29.11.2018 13:00 — Разное | Интерфакс  
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За два года фильмы проекта "Беларускія ўікэнды" посмотрели 50 тысяч зрителей. Символический рубеж был достигнут по итогам показа анимации "Бесподобный мистер Фокс", которая вошла в Топ-5 самых кассовых фильмов минского кинопроката. Организаторы не останавливаются на достигнутом и объявляют рождественский киномарафон: впервые у минчан появится уникальная возможность провести предпраздничные уикенды с кино на белорусском языке. Первым фильмом программы станет "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли. По традиции перевод и озвучку фильма выполнила компания "Кінаконг" при поддержке velcom. В прокате лента будет с 7 по 9 декабря.

"Беларускія ўікэнды" показывают завидную динамику: в 2016 году фильмы проекта посмотрело 4,8 тысячи человек, в 2017-м кинозалы с картинами на белорусском языке собрали 21 тысячу человек, общее число зрителей в 2018 году уже превысило 25 тысяч человек. За все время в рамках "Беларускіх уікэндаў" показали 17 фильмов, сеансы прошли в 40 городах Беларуси, охватив более 60 кинотеатров по всей стране. Некоторые фильмы проекта поставили собственные рекорды: так, ленту "Шторм" посмотрело 12 тысяч зрителей, а "Мой друг жираф" и "Бесподобный мистер Фокс" стали лидерами минского кинопроката. Жанровый диапазон включает в себя картины на любой вкус: от семейных и детских фильмов и анимации до приключенческих комедий, боевиков и драм.

Рождественский марафон от "Беларускіх уікэндаў" пройдет с 7 декабря по 13 января в лучших кинотеатрах города. Первым фильмом программы станет озвученный по-белорусски "Крепкий орешек" (1988) с Брюсом Уиллисом в главной роли. После этого в кинотеатрах появятся и другие картины, ставшие настоящей классикой новогоднего кино. Минчане увидят притчу о простых чудесах – номинированный на "Оскар" культовый рождественский фильм "Эта замечательная жизнь" (1947), а также любимую многими знаменитую комедию "Один дома" (1990).

"Программа "Беларускіх уікэндаў" включает в себя как совсем новые работы – например, фильмы "Шторм" и "Мой друг жираф", которые дебютировали в отечественном прокате именно по-белорусски, – так и ретроспективные показы, такие как первый мультфильм Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс". Рождественский киномарафон – это любимые многими взрослыми и детьми культовые новогодние ленты, каждая из которых впервые появится на больших экранах в белорусской озвучке", – отметил руководитель проекта "Беларускія ўікэнды" Андрей Ким.

"Крепкий орешек" по-белорусски можно будет увидеть с 7 по 9 декабря в кинотеатрах "Москва" и velcom cinema. Боевик рассказывает историю бывшего полицейского Джона МакКлейна. В канун Нового года он попадает на рождественский прием, гости которого становятся заложниками террористов. Среди них и жена МакКлейна. "Крепкому орешку" предстоит не только справиться с опасной для жизни ситуацией, предотвратив большое количество жертв, но и спасти свои отношения с женой.

"Два года назад фильмы на родном языке были доступны только в одном столичном кинотеатре. Сегодня лучшие картины мирового кинематографа в профессиональной белорусской озвучке можно посмотреть как в столице, так и во многих городах страны. "Беларускія ўікэнды" продолжают расширять свою географию и набирают популярность не только в кругу минских киноманов, но и в региональном прокате. Это один из приятных результатов сотрудничества velcom с компанией "Кінаконг", и мы стремимся наращивать эту динамику", – рассказал о развитии проекта начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

В рамках проекта "Беларускія ўікэнды", реализуемого компанией "Кінаконг" при поддержке velcom, известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них – "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форрест Гамп", "Шторм", "Книга Илая", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Рыбка Поньо на утесе", "Ветер крепчает", "Мой друг жираф", получившая четыре статуэтки "Оскар" легендарная лента "Огненные колесницы", а также первая мультипликация Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс". 50 культовых работ мирового кинематографа в белорусской озвучке, в том числе озвученные в рамках проекта "Беларускія ўікэнды" фильмы "Рыбка Поньо на утесе", "Маленький принц", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона", "Жена смотрителя зоопарка", можно посмотреть на платформе VOKA – в специальном разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски". Данный раздел доступен для просмотра подписчикам пакета "VOKA Видео".

Следить за новостями "Беларускіх уікэндаў" и расписанием сеансов можно на сайтах kinakong.by и velcom.by.

 
Теги: Новости
 
 
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За два года фильмы проекта "Беларускія ўікэнды" посмотрели 50 тысяч зрителей. Символический рубеж был достигнут по итогам показа анимации "Бесподобный мистер Фокс",...
 
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