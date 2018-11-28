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МИД Беларуси выработает рекомендации в связи с введением в Украине военного положения

29.11.2018 12:59 — Разное | Интерфакс  
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Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения, сообщил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей в четверг.

"Мы пока имеем лишь ту информацию, которую получили из СМИ. Посольству Беларуси в Украине даны соответствующие указания относительно уточнения всех тех последствий, которые связаны с введением военного положения в Украине", - сказал В.Макей.

Его слова приводит госагентство БелТА.

В.Макей добавил, что ведомство будет вырабатывать соответствующие рекомендации для белорусских граждан исходя из анализа всей полученной информации.  Одновременно министр сослался на прозвучавшее ранее заявление посла Украины в Беларуси, что никаких ограничений в отношении проезда граждан Беларуси не предполагается.

"Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий данное решение (о ведении военного положения - ИФ) не принесет", - сказал министр.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине...
 
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