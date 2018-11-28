МИД Беларуси выработает рекомендации в связи с введением в Украине военного положения

Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения, сообщил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей в четверг.

"Мы пока имеем лишь ту информацию, которую получили из СМИ. Посольству Беларуси в Украине даны соответствующие указания относительно уточнения всех тех последствий, которые связаны с введением военного положения в Украине", - сказал В.Макей.

Его слова приводит госагентство БелТА .

В.Макей добавил, что ведомство будет вырабатывать соответствующие рекомендации для белорусских граждан исходя из анализа всей полученной информации. Одновременно министр сослался на прозвучавшее ранее заявление посла Украины в Беларуси, что никаких ограничений в отношении проезда граждан Беларуси не предполагается.

"Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий данное решение (о ведении военного положения - ИФ) не принесет", - сказал министр.