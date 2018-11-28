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В будущем году белорусы смогут открывать счета в зарубежных банках без разрешения Нацбанка

29.11.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
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В будущем году белорусы смогут открывать счета в зарубежных банках без разрешения Нацбанка

фото: shatura.ru

Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18).

Сегодня граждане-резиденты Беларуси, имеют право открыть счета в банках-нерезидентах только на основании разрешения Нацбанка. Исключение составляют случаи, когда гражданин Беларуси проживает в другом государстве на основании вида на жительство и др.

Снятие этого ограничения  предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

"В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала", - цитирует Калечица БЕЛТА.

Как рассказал представитель Нацбанка, в будущем году предусмотрено принятие новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле. Планируется отменить административные процедуры при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки непосредственно в контрактах предприятий.

 
 
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Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных...
 
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