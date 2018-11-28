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Прокуратура дала оценку уровню преступности в Минске

29.11.2018 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Прокуратура дала оценку уровню преступности в МинскеМинске">

фото: prokuratura.gov.by

Совещание по борьбе с преступностью в столичном регионе прошло в Минске. На нем было заявлено о 40-процентном снижении числа убийств и покушений на убийство. Общее число преступлений по итогам 10 месяцев 2018 года при этом возросло на 1,8%.

Тяжких преступлений, как утверждает официальная статистика, в текущем году стало совершаться меньше. Так, на 23% снизилось количество погибших от преступных посягательств. Отмечено сокращение на 39,2% числа совершенных убийств и покушений на убийство, на 3,7% – умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Зафиксировано снижение на 10,1% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Количество преступлений в общественных местах и семейно-бытовой сфере сократилось на 1,6% и на 8,6% соответственно. На 28,6% меньше преступлений совершили несовершеннолетние.

Среди недостатков в работе правоохранителей названа слабая профилактика правонарушений, связанных с предпринимательской деятельностью без госрегистрации или лицензии при выполнении автоперевозок. Недостаточной признана работа по установлению лиц, осуществляющих незаконную деятельность по предоставлению займов, по реабилитации состоящих на учете несовершеннолетних, по обеспечению занятости лиц, освободившихся из мест заключения, по предотвращению бытовых конфликтов и др.

На совещании был согласован проект комплексной программы по профилактике правонарушений в Минске на 2019 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Совещание по борьбе с преступностью в столичном регионе прошло в Минске. На нем было заявлено о 40-процентном снижении числа убийств и покушений на убийство. Общее...
 
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