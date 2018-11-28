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Когда молчание – не золото. Почему Лукашенко следует все же высказаться о конфликте у Керчи

29.11.2018 13:30 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Александр Лукашенко, редко упускавший возможность представить свое ценное мнение и по куда менее вескому поводу, вдруг словно воды в рот набрал и делает вид, будто не замечает ситуацию, вызвавшую громкий международный скандал.

Прошел не один день, а глава государства так и не высказался по поводу силового задержания украинских судов российскими военными.

Казалось бы, как так?

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий ранее в интервью «Салідарнасці» назвал такую тактику правильной, отметив, что она позволяет Александру Лукашенко не нарываться на санкции.

Однако не все так однозначно. Затянувшееся молчание Лукашенко имеет куда более серьезные последствия. Достаточно взглянуть, как все это время государственные СМИ освещали ситуацию в Керченском проливе. Назвать эту подачу однобокой – это ничего не сказать. Большинство госмедиа представляли именно российскую версию событий, даже не утруждая себя какими-либо оговорками.

— Эта тема в принципе не была важна для госСМИ, — отмечает председатель БАЖ Андрей Бастунец. — В вечернем выпуске «Панорамы» она даже по значимости уступила детскому «Евровидению». Первые десять минут программы посвятили, естественно, президенту, следующей важной темой был песенный конкурс и только потом показали сюжет о моряках. Причем исключительно с российской позиции, ни одного противовеса.


Та же ситуация и с другими СМИ. Разве что президентская «Беларусь сегодня» отметилась чуть более взвешенной позицией. Наряду с российской версией про украинскую «провокацию», там рассказали о шести раненых украинских моряках и агрессивных действиях пограничных кораблей России против украинских судов.

Но почему так случилось? Вряд ли ведь госСМИ взяли на себя инициативу и решили освещать ситуацию так, как им бог на душу положит, даже если это не совпадает с политикой партии — таких камикадзе там вроде замечено не было. Как трудно себе представить, что Александр Григорьевич пришел в восторг от действий России в Керченском проливе и через свои медиа доносит это миру.

Своей неозвученной позицией Лукашенко лишь вносит смятение в умы идеологов, а вместе с ними и простых граждан, вынужденных потреблять созданный для них госСМИ контент.

Можно предположить, что глава Беларуси своим показным игнором якобы убивает двух зайцев. С одной стороны, сладостными речами дикторов БТ тешит спонсоров с Востока, а с другой, своим гордым молчанием услаждает душу потенциальных инвесторов с Запада, стараясь еще и случайно не нарваться на санкции.

Но проблема в том, что в таком геополитическом шпагате он забывает про самих белорусов. На почве, хорошо сдобренной российской пропагандой, эти семена могут прорости не самыми благоухающими цветами.

Вспомните, как освещали государственные медиа ситуацию с аннексией Крыма. Даже при всей нейтральности подхода они не смогли перекричать российскую пропаганду, что тут же зафиксировали социологические опросы: большинство белорусов назвали случившееся «восстановлением исторической справедливости».

«Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»

Поэтому нет смысла и дальше тянуть паузу. Александр Лукашенко должен высказаться. Не в поддержку кого-то из сторон, а именно озвучить свою позицию сохранения нейтралитета и призвать к мирному решению проблемы, тем самым дав сигнал белорусскому обществу.

Не надо обманывать себя. Пытаясь угадить и Востоку и Западу, думая лишь о денежных вливаниях для сохранения собственного режима, в итоге можно потерять куда большее.

 
 
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Почему молчание Лукашенко может обернуться потерями для Беларуси.
 
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