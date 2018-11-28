«Воплі Відоплясова» специально ко Дню всех влюбленных привезут в Минск нестандартный концерт

Украинский коллектив «Воплі Відоплясова» подготовил для белорусов особенную программу: 15 февраля на сцене столичного Prime Hall музыканты устроят по-настоящему рок-н-ролльный концерт.



Фото предоставлено организаторами

«Воплі Відоплясова» называют легендой украинской рок-сцены и основателями украинского рок-н-ролла и этно-рока, ведь именно они стали первыми рокерами, исполняющими песни на украинском языке. За более чем 30-летнюю творческую деятельность большинство песен «ВВ» уже можно считать народными, ведь такие хиты, как «Весна», «Танцi», «День народження», знают сотни тысяч людей во всем мире. К тому же бессменного лидера группы Олега Скрипку можно смело назвать послом украинской культуры в Беларуси и белорусской — в Украине. Треки «Танцi» и «Краіна Мрій» переведены на белорусский язык и всегда на выступлениях в Беларуси исполняются на «мове».

В новую программу вошли лучшие хиты «Воплей Відоплясова» за годы творчества, а еще белорусов ждут новые песни, которых они еще не слышали. Каждое выступление «ВВ» — это полноценный театральный перформанс с настоящим оркестром, световым и видеошоу. Им не нужен дополнительный допинг, чтобы устроить разрыв в зале, ведь главное для них — это зрители. Олег Скрипка говорит:

— Самый сильный допинг — сцена, это естественно для артиста, потому что важен обмен энергией. Ты даешь ее залу — зал возвращает, это тебя питает, это тебя поддерживает.

Когда: 15 февраля, 20.00. Где: Prime Hall. Сколько: от 40 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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За годы творческой деятельности на счету «ВВ» 10 полноформатных альбомов, 13 видеоклипов, тысячи концертов и выступлений на крупных фестивалях во всем СНГ. К слову, своим названием коллектив обязан Федору Михайловичу Достоевскому. В его произведении «Село Степанчиково и его обитатели» есть непризнанный лакей-графоман Видоплясов, который писал одноименные вздорные произведения.

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