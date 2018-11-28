Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия

25 ноября во всем мире отмечают день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этой проблеме в нашей стране посвящен специальный проект, который при поддержке Посольства Великобритании реализуется уже третий год.

- С проблемой домашнего насилия работают во всем мире. В наибольшей степени она затрагивает женщин, хотя и не только их. Дом должен быть безопасным местом для всех членов семьи, но зачастую так не получается. Негативный эффект от домашнего насилия распространяется на другие сферы жизни, например, на благосостояние семьи и общества в целом. Он плохо сказывается на детях. Есть исследование, результаты которого утверждают, что малолетние нарушители чаще вырастают в семьях, где совершалось домашнее насилие, - рассказала госпожа Посол в эксклюзивном интервью «АиФ».

По мнению дипломата, психологическое насилие также очень разрушительно.

- Домашнее насилие - не только физическое, но и психологическое. Многие этого не понимают. Например, в Великобритании мы криминализировали понятие нефизического насилия только в 2016 году. Во многом этому помогла одна вымышленная история, которую рассказали по радио.

В моей стране очень популярен формат радиопостановок. Последние 40 лет транслируется постановка «Арчеры», которую слушают миллионы людей. В ней несколько сюжетных линий, и одна из них посвящена домашнему насилию. Герои - семейная пара, которая поначалу вызывает симпатию. Со временем супруг становится домашним тираном. Он запрещает жене выходить из дома, превращает ее в пленницу. Женщина в отчаянии. Она предпринимает неудачную попытку убить супруга. В итоге - суд. Присяжные узнают о том, что женщина подвергалась давлению, и оправдывают ее. Эта история вызвала неимоверный эффект. После нее многие тысячи британских женщин стали звонить на горячие линии и рассказывать о пережитом домашнем насилии. Эта ситуация привела к принятию закона.

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Поддержать

Проект предусматривает в том числе оказание правовой, психологической и социальной помощи пострадавшим.

- Почему для решения семейных проблем нужно привлекать кого-то извне? У пострадавшего должно быть место, куда он мог бы обратиться за помощью, некое убежище, где можно обрести покой.

Часто женщины, пострадавшие от насилия, боятся заявлять об этом из опасения, что семью признают неблагополучной и у них отнимут детей. Общество и государство должны поддержать таких людей и призвать их не замалчивать проблему.

Экономический эффект

Госпожа Посол утверждает, что проблема домашнего насилия непосредственно влияет на экономическое благосостояние страны.

- Если семья счастлива, это позитивно сказывается на обществе в целом. Оно становится более благополучным и в конечном итоге процветающим. Чем больше счастливых семей в стране, тем лучше для всех. Поэтому Посольство Великобритании поддерживает проект. Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь оставалась независимым и суверенным государством.

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Кстати

Исполнитель проекта «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилии в семье)» - Фонд Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения. В проекте задействованы различные государственные и негосударственные структуры, в том числе МВД, сообщили в посольстве.