ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия

29.11.2018 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия
Послол Великобритании в Беларуси Фионна ГИББ © / Фото из открытых источников

25 ноября во всем мире отмечают день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этой проблеме в нашей стране посвящен специальный проект, который при поддержке Посольства Великобритании реализуется уже третий год.

Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия Лукашенко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию

- С проблемой домашнего насилия работают во всем мире. В наибольшей степени она затрагивает женщин, хотя и не только их. Дом должен быть безопасным местом для всех членов семьи, но зачастую так не получается. Негативный эффект от домашнего насилия распространяется на другие сферы жизни, например, на благосостояние семьи и общества в целом. Он плохо сказывается на детях. Есть исследование, результаты которого утверждают, что малолетние нарушители чаще вырастают в семьях, где совершалось домашнее насилие, - рассказала госпожа Посол в эксклюзивном интервью «АиФ».

По мнению дипломата, психологическое насилие также очень разрушительно.

- Домашнее насилие - не только физическое, но и психологическое. Многие этого не понимают. Например, в Великобритании мы криминализировали понятие нефизического насилия только в 2016 году. Во многом этому помогла одна вымышленная история, которую рассказали по радио.

В моей стране очень популярен формат радиопостановок. Последние 40 лет транслируется постановка «Арчеры», которую слушают миллионы людей. В ней несколько сюжетных линий, и одна из них посвящена домашнему насилию. Герои - семейная пара, которая поначалу вызывает симпатию. Со временем супруг становится домашним тираном. Он запрещает жене выходить из дома, превращает ее в пленницу. Женщина в отчаянии. Она предпринимает неудачную попытку убить супруга. В итоге - суд. Присяжные узнают о том, что женщина подвергалась давлению, и оправдывают ее. Эта история вызвала неимоверный эффект. После нее многие тысячи британских женщин стали звонить на горячие линии и рассказывать о пережитом домашнем насилии. Эта ситуация привела к принятию закона.

Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия
Они не раскаиваются. Как распознать человека, который испортит вам жизнь
Подробнее

Поддержать

Проект предусматривает в том числе оказание правовой, психологической и социальной помощи пострадавшим.

- Почему для решения семейных проблем нужно привлекать кого-то извне? У пострадавшего должно быть место, куда он мог бы обратиться за помощью, некое убежище, где можно обрести покой.

Часто женщины, пострадавшие от насилия, боятся заявлять об этом из опасения, что семью признают неблагополучной и у них отнимут детей. Общество и государство должны поддержать таких людей и призвать их не замалчивать проблему.

Экономический эффект

Госпожа Посол утверждает, что проблема домашнего насилия непосредственно влияет на экономическое благосостояние страны.

- Если семья счастлива, это позитивно сказывается на обществе в целом. Оно становится более благополучным и в конечном итоге процветающим. Чем больше счастливых семей в стране, тем лучше для всех. Поэтому Посольство Великобритании поддерживает проект. Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь оставалась независимым и суверенным государством.

Не молчать! Посол Великобритании рассказала о проблеме домашнего насилия
Значит, любит. Как живут мужья, поднимавшие руку на своих известных жен
Подробнее

Кстати

Исполнитель проекта «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилии в семье)» - Фонд Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения. В проекте задействованы различные государственные и негосударственные структуры, в том числе МВД, сообщили в посольстве.

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусов и британцев не так уж мало общего. И те, и другие любят английский футбол, испытывают нехватку солнечного света. Есть у нас и общие проблемы. К таковым, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпал из обоймы - пеняй на себя: отставных чиновников лишили "лечкомиссии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика