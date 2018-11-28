Лучший из белорусов занял 19-е место в спринте на первом этапе Кубка IBU

Лучшим из белорусских биатлонистов в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU, который начался сегодня в Идре (Швеция) стал Виктор Кривко, занявший 19-е место.



Фото: biathlon.by

На дистанции 10 км с 2 (1+1) промахами на огневых рубежах Виктор Кривко показал результат 27минут 27,9 секунды. Еще один представитель Беларуси Дмитрий Лазовский занял 26-е место с 3 (0+3) промахами и результатом 27 минут 51 секунда.

Кубок IBU. 1-й этап. Идре (Швеция)

Спринт. 10 км. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) 26.00,1; 0 (0+0) промахов

2. Аристид Бегу (Франция) +17,4; 0 (0+0)

3. Лукас Фрацшер (Германия) +22,7; 2 (1+1)

…19. Виктор Кривко (Беларусь) +1.27,8; 2 (1+1)…

…26. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.50,9; 3 (0+3)…

Всего на старт вышли 98 биатлонистов.

В 15.00 в Идре пройдет женская гонка. От Беларуси на нее заявлены недавно пополнившие команду россиянки Ирина Кручинкина (8-й стартовый номер) и Инна Костюченко (№ 50).