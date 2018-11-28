Владелец гомельской СТО инсценировал ДТП ради страховок и менял исправные запчасти на поврежденные

В Гомеле завершено расследование дела о мошенничестве в сфере автострахования. Владелец СТО обвиняется в присвоении автозапчастей с автомобилей, находившихся у него на ремонте, а также в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им ДТП. Подробности сообщили в Следственном комитете.





По версии следствия, в марте 2013 года в ДТП попал Toyota Highlander. За рулем находился владелец авто, на пассажирском сиденье — обвиняемый. На его СТО и доставили затем внедорожник, где он без ведома владельца снял с него исправные автозапчасти, а взамен установил поврежденные.





Также установлено, что в период с 2013 по 2017 годы мужчина, находясь в Брянской области (Россия), инсценировал 9 ДТП. Под удары легковушек и грузовиков подставлял автомобили Honda, Lexus, Mercedes. Некоторые по нескольку раз.

Впоследствии он получал выплаты по страховкам. В некоторых случаях, в целях завышения суммы, до осмотра автомобиля оценщиком заменял исправные запчасти на поврежденные.

Ущерб от действий обвиняемого оценили в 164 тысячи рублей.

На основании собранных по делу доказательств следователи квалифицировали действия обвиняемого по ч.ч. 2, 3 ст. 205 (Кража, совершенная в крупном размере), ч.ч. 3, 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) УК Беларуси. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.