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Воложинский район. «Ракаўскі фэст» приглашает традиционно в августе

29.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Самые интересные, уникальные места и лучшие люди региона

ГУ «Ивенецкий музей традиционной культуры». Многофункциональный комплекс, включающий историко-краеведческую экспозицию, зал керамики и постоянную выставку А. Пупко, центр ремесел, где действуют гончарная мастерская, мастерская ткачества, кузница с мастер-классами, корчма действует постоянно.

Воложинский район. «Ракаўскі фэст» приглашает традиционно в августе

Конкурс-пленер «Земля и небо Фердинанда». Пленер юных художников, посвященный памяти Фердинанда Рущица. Проходит традиционно в мае в аг. Богданово.

ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Воложинского района». Физкультурно-оздоровительный комплекс: тренажерный, спортивный  и фитнес залы, услуги сауны, бани и бассейна. Является базой  по проведению в т.ч. и республиканских соревнований.

Международный фестиваль культур «Ракаўскі фэст». Выступления народных и эстрадных коллективов, презентация польской, белорусской и еврейской культур, выставки, ярмарка «Город мастеров» и квест «Тропами контрабандистов» (страны-участницы — Беларусь, Израиль, Литва, Польша). Традиционно проходит в августе.

Шнип Виктор Анатольевич. Главный редактор издательства «Мастацкая літаратура», лауреат премии имени В. Маяковского, литературной премии «Золотой купидон», специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» (2008).

Лукашанец Александр Александрович. Первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры Национальной академии наук Беларуси, ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор.

Петровская Елизавета Станиславовна. Руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь фольклорного ансамбля «Гасцінец» Раковского центра народного творчества. Награждена нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси» (2018), медалью Франциска Скорины (2016).

Бычковский Геннадий Владимирович. Директор СХУ «Бобровичи» УП «Миноблгаз». 37 лет посвятил сельскому хозяйству. Награжден медалью «За трудовые заслуги» (2018).

Федорако Светлана Витольдовна. С 1989 года по настоящее время работает учителем географии ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина». Награждена медалью «За трудовые заслуги».

Русакевич Валентина Францевна. Руководитель народного литературно-художественного объединения «Рунь» ГУК «Воложинский районный центр культуры». Член Союза писателей. По итогам работы за 2015 год стала победителем конкурса Белорусского Союза женщин «Женщина года».

Радыно Михаил Игнатьевич. Более 15 лет возглавляет Воложинский филиал государственного предприятия «Миноблтопливо».  Носит звание «Человек года Минщины-2011».

Хведченя Леонид Владимирович. С 1989 года работает учителем физической культуры ГУО «Гимназия №1 г. Воложина», тренер ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Воложинского района».

«НН».

 


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