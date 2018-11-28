Все пункты пропуска в Гомельской области работают в штатном режиме

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».

Военное положение сроком на 30 дней введено в десяти областях соседней страны, в том числе и граничащей с Беларусью Черниговской. Как отметили в Гомельской пограничной группе, все пункты пропуска, расположенные на территории Гомельской области, работают в штатном режиме. Никаких затруднений в пересечении белорусско-украинской границы не наблюдается.

Источник: gp.by

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