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Все пункты пропуска в Гомельской области работают в штатном режиме
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».
Военное положение сроком на 30 дней введено в десяти областях соседней страны, в том числе и граничащей с Беларусью Черниговской. Как отметили в Гомельской пограничной группе, все пункты пропуска, расположенные на территории Гомельской области, работают в штатном режиме. Никаких затруднений в пересечении белорусско-украинской границы не наблюдается.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине». Военное положение сроком на 30 дней...
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