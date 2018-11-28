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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в выходные дни

29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в выходные дни

Облачная с прояснениями погода, сохранится в Гомельской области в выходные дни, сообщили сотрудники Жлобинской метеостанции газете «Новы дзень».

В пятницу, 30 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза.

В субботу, 1 декабря, также будет облачно с прояснениями, на отдельных участках дорог гололедица, на большей территории ожидается кратковременный снег. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, а днем 4-9 градусов мороза.

В воскресенье, 2 декабря, на большей территории возможны осадки в виде снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Минимальная температура ночью -11 градусов, максимальная днем – 2 градуса мороза.

За прошедшие сутки уровень воды в реке Днепр поднялся на 11 см и на 29 ноября составил 82 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая Семенца.


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Облачная с прояснениями погода, сохранится в Гомельской области в выходные дни, сообщили сотрудники Жлобинской метеостанции газете «Новы дзень». В...
 
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