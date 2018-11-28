Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в Могилевской области

Профилактическая
С этой же целью 30 ноября состоится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зима» на колесах — не будет заносов!». В этот день инспекторы посетят трудовые коллективы предприятий и организаций, напомнят основные правила безопасного поведения на дороге в зимний период времени.
«С 1 декабря по 1 марта обязательно оборудование транспортных средств зимними шинами, — отметили собеседники. — С первого дня календарной зимы сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, во время которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой».
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При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M S», «M.S», «M S» или «All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины.