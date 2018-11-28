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Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в Могилевской области

29.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в Могилевской областиПрофилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в Могилевской области. Мероприятия по предупреждению ДТП и пропаганде использования зимних шин продлятся до 6 декабря, сообщили корреспонденту сайта в ГАИ УВД облисполкома.

С этой же целью 30 ноября состоится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зима» на колесах — не будет заносов!». В этот день инспекторы посетят трудовые коллективы предприятий и организаций, напомнят основные правила безопасного поведения на дороге в зимний период времени.

«С 1 декабря по 1 марта обязательно оборудование транспортных средств зимними шинами, — отметили собеседники. — С первого дня календарной зимы сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, во время которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой».

В ГАИ подчеркнули, что сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M S», «M.S», «M S» или «All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в Могилевской области. Мероприятия по предупреждению ДТП и пропаганде использования зимних шин продлятся до...
 
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