День буквы «Ё»

Сегодня день рождения у буквы «ё».

Если вникать в историю буквы «ё», то дней рождения у неё, по сути, несколько.

Первый - 29 ноября 1783 года, когда впервые говорят о необходимости применения новой буквы в русской азбуке. Историки склонны полагать, что букву «ё» первой вывела Екатерина Дашкова (урождённая Воронцова) – одна из представительниц ближайшего окружения Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II), настаивавшая на целесообразности отстранения от власти императора Петра III и восхождения на трон императрицы. Статс-дама двора Её Императорского Величества Дашкова стояла и у истоков Российской Академии Наук. В исторических источниках говорится о том, что именно она поинтересовалась у российских учёных мужей, почему в русском языке отсутствует буква, которая выражает характерное сочетание звуков в слове, например, iôлка.





Сообщается, что графиня вывела своей рукой вариант новой буквы русской азбуки, после чего передала листок своему представителю, которым был назван митрополит Новгородский и Петербургский Гавриил – член Санкт-Петербургской Академии наук. После совещательных процедур было принято решение о том, что именно такое написание и стоит принимать для новой русской буквы – буквы «ё».

Однако рождение буквы в 1783 году можно считать сугубо формальным. По меньшей мере, 12 лет букву практически не использовали ни в художественных текстах, ни в официальных документах. Работал так называемый лингвистический консерватизм, и букву «ё» одни считали несуразно смотрящейся в русской литературе, а другие видели в ней прихоть вельможной особы, «глумящейся над языком».

Однако к 1795 году буква «ё» пробивает себе дорогу в документы и художественные тексты. Этот год можно считать вторым годом рождения буквы русской азбуки. Первое официальное использование этой буквы (или, как говорят специалисты, графемы) обнаруживается в книге И.И.Дмитриева «И мои безделки», отпечатанной в типографии Ридигера и Клаудия в Московском университете. В 1797 (по другой версии – в 1796) году занимает своё место буква в текстах, собранных и изданных Н.М.Карамзиным. Речь идёт об «Аонидах». Фактически это первый русский поэтический альманах, в котором собраны стихотворные произведения как самого Карамзина, так и других литературных деятелей эпохи – Державина, Хераскова, Василия Пушкина и др.).

Важной деталью можно считать то, что в типографии Ридигера и Клаудия не понадобилось создавать специальную форму для новой буквы. На фоне тогдашнего увлечения русской знати французским языком это было делом лишним. Причина в том, что для отпечатки французских литературных трудов «ё» уже использовалась. Например, речь о французском слове "Noёl".

С 1803 года буква «ё» используется в журнале министерства народного просвещения. К использованию «ё» прибегал и Александр Сергеевич Пушкин.

Необходимо отметить, что в словаре В. Даля вместо характерного написания буквы «ё» применялась буква ять с двумя точками.

Удивительно, но и второй день рождения этой буквы не стал окончательным вариантом её вхождения в азбуку. К примеру, в ранних советских источниках букву найти, мягко говоря, нелегко. Дело дошло до того, что букву «ё» пришлось спасать (или возрождать) уже на законодательном уровне. Так, 24 декабря 1942 года появляется Приказ №1825 Наркомпроса (приказ Народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина).

В 2007 году было опубликовано письмо Минобрнауки, в котором было сказано, что игнорирование использования буквы «ё», например, в именах собственных является нарушением Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации». То есть, если в имени собственном буква «ё» имеется, то ненаписание её в паспорте или ином важном документе фактически меняет одно имя собственное на другое. Как вариант: Котеночкин и Котёночкин.

Один из символов защиты и продвижение буквы «ё» в русском языке – памятник, установленный в 2005 году в Ульяновске. Это памятник букве «ё» с последующим его изменением на обновлённый вариант.



