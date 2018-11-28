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Садоводческие товарищества должны быть в безопасности

29.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Для донесения населению важной и актуальной информации о сложившейся обстановке с пожарами, обучения правилам безопасности в быту и Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить встречи с населением Дзержинского района.

Так 28ноября первый заместитель начальника Дзержинского РОЧС Вадим Пармон встретился с председателями садоводческих товариществБоровского сельского Совета.

Основные правила пожарной безопасности в быту, готовность к отопительному сезону, предупреждение детской гибели на пожарах – вот основные вопросы, которые были освещены на сегодняшней встрече. Также в числе актуальных тем были рассмотрены вопросы правил использования первичных средств пожаротушения, необходимость установки АПИ в домовладениях, а также поддержания всех необходимых правил пожарной безопасности.

Особое внимание уделил вопросу курения в состоянии алкогольного опьянения и проведения профилактических бесед с жителями товариществ.

В завершение своего выступления,Вадим Викторович в очередной раз напомнил всем присутствующим, что уберечь от огня свою жизнь и имущество можно лишь при условии неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Также на встрече присутствовал представитель департамента охраны, который пояснил присутствующим как можно обезопасит свой участок от правонарушителей.



 
 
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Для донесения населению важной и актуальной информации о сложившейся обстановке с пожарами, обучения правилам безопасности в быту и...
 
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