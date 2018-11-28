В Лиде нетрезвый посетитель ресторана «Эльдорадо» разбил входную дверь и получил статью за хулиганство





Отдых для жителя города Лида 1986 года рождения закончился возбуждением уголовного дела.

На днях гражданин пришел в ресторан «Эльдорадо» по улице Мицкевича, 16. Там мужчина употребил спиртные напитки, причем доза была не мала, ведь на следующий день он не мог вспомнить, что произошло. Однако цепочку событий удалось восстановить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Во время распития спиртных напитков гражданин захотел выйти перекурить. На улице что-то пришло ему на ум, и он из хулиганских побуждений разбил рукой двойной стеклопакет входной двери. После совершения преступления мужчина вернулся в ресторан и продолжил отдых.

Все происходящее видели охранники заведения. Они держали подозреваемого в поле зрения, чтобы не развивать конфликтную ситуацию. А о происшествии сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники милиции прибыли на место и задержали подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», сообщает УВД Гродненского облисполкома .