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2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре

29.11.2018 14:30 — Разное | СТВ  
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Новости Эквадора. Крупную партию кокаина изъяла прокуратура Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики, упакованные в джутовые мешки, были обнаружены на западе страны в провинции Манаби. Общий вес груза составил 2,5 тонны.

В настоящее время следователи выясняют, кому принадлежит контрабанда. По делу пока не производилось задержаний. Ведется расследование.

2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Эквадора. Крупную партию кокаина изъяла прокуратура Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики, упакованные в джутовые мешки, были...
 
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