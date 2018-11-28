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2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре
Новости Эквадора. Крупную партию кокаина изъяла прокуратура Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики, упакованные в джутовые мешки, были обнаружены на западе страны в провинции Манаби. Общий вес груза составил 2,5 тонны.
В настоящее время следователи выясняют, кому принадлежит контрабанда. По делу пока не производилось задержаний. Ведется расследование.
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2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре
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Новости Эквадора. Крупную партию кокаина изъяла прокуратура Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики, упакованные в джутовые мешки, были...
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