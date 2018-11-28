2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре

Новости Эквадора. Крупную партию кокаина изъяла прокуратура Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики, упакованные в джутовые мешки, были обнаружены на западе страны в провинции Манаби. Общий вес груза составил 2,5 тонны.

В настоящее время следователи выясняют, кому принадлежит контрабанда. По делу пока не производилось задержаний. Ведется расследование.



