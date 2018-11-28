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В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду
Новости Беларуси. В Беларуси приостановили прием писем и посылок в Канаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной тому стали массовые забастовки почтовых служащих в этой стране.
Здесь попросту не успевают сортировать и доставлять корреспонденцию, поскольку большинство сотрудников участвуют в стачках. Проблемы в работе испытывают крупнейшие обрабатывающие центры, авиакомпании и службы наземной обработки в Торонто, Ванкувере и Монреале.
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Новости Беларуси. В Беларуси приостановили прием писем и посылок в Канаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной тому стали массовые забастовки...
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