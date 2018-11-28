В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду

Новости Беларуси. В Беларуси приостановили прием писем и посылок в Канаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной тому стали массовые забастовки почтовых служащих в этой стране.

Здесь попросту не успевают сортировать и доставлять корреспонденцию, поскольку большинство сотрудников участвуют в стачках. Проблемы в работе испытывают крупнейшие обрабатывающие центры, авиакомпании и службы наземной обработки в Торонто, Ванкувере и Монреале.















