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В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска

29.11.2018 14:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак.  

Теперь о белоруске узнали полмиллиона пользователей соцсетей, ведь именно столько раз был просмотрен её кавер на песню «Сон», который Лорак опубликовала на своей странице в Instagram вместе с поздравлением.  

В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Фото: instagram.com/anilorak  

28 октября украинская певица объявила о состязании, победитель которого получит путешествие на двоих в Мексику. Артистка рассказала условия конкурса, пожелала удачи и сообщила, что сама выберет лучший кавер и лично вручит его исполнителю приз.  

Спустя месяц была названа победительница – 18-летняя Яна. Белоруска решилась поучаствовать всего за пару дней до окончания конкурса, но стала лучшей.  

В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Фото: instagram.com/panasong_ka  

Кстати, жительница Барановичей не так проста, как может показаться на первый взгляд. Девушка уже успела стать лауреатом 1 степени в международном конкурсе «Хрустальный василёк» и занять 1 место в республиканском конкурсе «Беларуския таленты».  

«Хочу выразить огромную благодарность Ани Лорак за предоставленную возможность. Я до сих пор не могу поверить в происходящее, эмоции переполняют, огромнейшее вам спасибо. Вот оно счастье!!!», – порадовалась Ширко.  

В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Фото: instagram.com/panasong_ka  

Подписчики украинской артистки разделились на два лагеря: одни похвалили исполнение Яны, а другие негодовали.  

«Победитель спела как Лорак. Обычно звезды не любят, когда их копируют»,  

«Похожа на Каролину! Молодец, хорошо поёт»,  

«Я, например, даже не пыталась участвовать. Но, в самом деле, были исполнения намного лучше, чем у победителя»,  

В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Фото: instagram.com/panasong_ka  

«Рассмешили комментарии очень. Все, кто недовольны выбором победителя, – это и есть участники конкурса. Зашла к каждому: ну, думаю, сейчас увижу шедевр шедевральный, а там – ужас ужасом. Не, ну, правда, это очень смешно»,  

«Победитель даже похожа на Ани Лорак».  

Через несколько дней после объявления результатов конкурса, точнее, сегодня, Лорак презентовала клип на свою песню. За 3 часа ролик посмотрели более 30 тысяч раз, а также под ним появилось больше 300 комментариев.  

В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Фото: instagram.com/anilorak  

Певица поблагодарила команду за создание этого клипа. Ани назвала каждого, указав род его деятельности.  

Осенью 2018 года новый клип презентовала Алёна Ланская. 

К настоящему моменту его посмотрели более 130 тысяч раз – подробнее здесь.  
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Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак.   Теперь о...
 
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