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В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак.
Теперь о белоруске узнали полмиллиона пользователей соцсетей, ведь именно столько раз был просмотрен её кавер на песню «Сон», который Лорак опубликовала на своей странице в Instagram вместе с поздравлением.
28 октября украинская певица
Спустя месяц была названа победительница – 18-летняя Яна. Белоруска решилась поучаствовать всего за пару дней до окончания конкурса, но стала лучшей.
Кстати, жительница Барановичей не так проста, как может показаться на первый взгляд. Девушка уже успела стать лауреатом 1 степени в международном конкурсе «Хрустальный василёк» и занять 1 место в республиканском конкурсе «Беларуския таленты».
«Хочу выразить огромную благодарность Ани Лорак за предоставленную возможность. Я до сих пор не могу поверить в происходящее, эмоции переполняют, огромнейшее вам спасибо. Вот оно счастье!!!», –
Подписчики украинской артистки разделились на два лагеря: одни похвалили исполнение Яны, а другие негодовали.
«Победитель спела как Лорак. Обычно звезды не любят, когда их копируют»,
«Похожа на Каролину! Молодец, хорошо поёт»,
«Я, например, даже не пыталась участвовать. Но, в самом деле, были исполнения намного лучше, чем у победителя»,
«Рассмешили комментарии очень. Все, кто недовольны выбором победителя, – это и есть участники конкурса. Зашла к каждому: ну, думаю, сейчас увижу шедевр шедевральный, а там – ужас ужасом. Не, ну, правда, это очень смешно»,
«Победитель даже похожа на Ани Лорак».
Через несколько дней после объявления результатов конкурса, точнее, сегодня, Лорак
Певица поблагодарила команду за создание этого клипа. Ани назвала каждого, указав род его деятельности.
Осенью 2018 года новый клип презентовала Алёна Ланская.
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Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак. Теперь о...
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