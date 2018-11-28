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«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии
Певица Рита Дакота в
Девушка выросла в Минске в районе Комаровского рынка.
Рита Дакота рассказала, что отец был одним из самых больших страхов в ее жизни.
«У меня смешанные чувства в этом смысле, потому что в моменты, когда папа был закодирован и полгода мог не пить – это был очень деятельный человек, решал много вопросов.
Это такие вспышки, такие редкие исключения из правил. Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни. Я помню, как поворачивается замок в двери, и я думаю: «Пьяный, не пьяный». И пьяный, как правило, было чаще.
У него непереносимость этого всего, ему даже зубы лечили без обезболивания, настолько у него была непереносимость этих препаратов разных. А алкоголь – этот тот самый яд, который на него действовал очень пагубно».
По словам певицы, когда отец пил, то становился агрессивным. «Агрессия, неадекват – он мог зайти, крушить мебель. Мог зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзамену по математике, и взять мою лампу настольную и завязать ее в узел – были истории, которые, к сожалению, однозначно отпечаток на мне оставили.
Сколько я помню себя, папа пил всегда. Это не было так, что все хорошо, а потом резко на праздник он срывается. Или там что-то случается по работе, он глушит стресс алкоголем. Возможно, я и песни-то стала писать, чтобы доказать папе, что я хорошая. «Обрати на меня внимание! Смотри, я талантливая! Смотри, я умею что-то!». Ему всегда было все равно. Он никогда меня не хвалил, никогда мне не помогал».
Рита отмечает, что это не было обыкновенным домашним насилием, когда мужчина бьет женщину.
«Он не поднимал руку осознанно. Но когда он был в таком состоянии – он очень сильный человек, он мог подвинуть так стол, что мама врезалась в стену. Резкие движения совершал, которые могли нанести кому-то физическую боль. Это была такая неконтролируемая агрессия. Знаете, есть люди, которые, как в фильме «Ирония судьбы», напиваются и становятся смешными, неуклюжими и нелепыми. В этом тоже нет ничего хорошего, но это одна реакция организма. У папы была совершенно другая – у него сразу была агрессия».
Дакота признается, что иногда на помощь звали соседей.
«Был случай, когда папа сломал нос моему дедушке, маминому папе, человеку который меня вырастил и которому посвящена моя татуировка. Замечательный, чудесный человек, который просто подошел сделать ему замечание. Я помню, маленькая была, утром просыпаюсь у дедушки в комнате – а у него нос весь перемотан. Я спросила, что случилось, и дедушка сказал: «Я не могу тебе сказать. Спроси у мамы».
Родители артистки развелись, когда ей было 14 лет.
По словам Дакоты, ее общение с отцом закончилось в 2004 году.
«Я не могу сказать, что ненавидела папу – такого никогда не было. Я очень на него обижалась. Я злилась и на него, и на ситуацию. Потом мне показалось, что будет очень мудро его простить. Но это тоже никого отношения к реальности не имеет – ты не бог, чтобы прощать».
Несколько лет назад отец Риты вышел с певицей на связь и пригласил в гости. «Я готовилась, очень ждала встречи, специально прилетела из Москвы в Минск. Мы с ним утром еще списались, и он сказал, что ждет меня. И я поднимаюсь, звоню в дверь – а мне никто не открывает. Я подумала, что, может быть, вспомнил, что у него к чаю ничего нет, что он спустился в магазин и сейчас вернется. Я просидела на лестничной клетке минут пятнадцать, позвонила ему еще пару раз. И в какой-то момент услышала за дверью шорох. И в тот момент я все поняла. Он открыл мне просто в невменяемом состоянии. И я помню, что у меня слезы текут, и я говорю: «Пап, ну ты мог подождать один день? Мы с тобой не виделись десять лет. Неужели нельзя было подождать?» И он сказал: «Доченька, прости, я алкоголик».
Певица говорит, что, может быть, попробует еще раз встретиться с отцом, когда приедет в Минск на свой сольный концерт. Выступление пройдет в декабре, и артистка специально прилетит на день раньше, а улетит на день позже остальных музыкантов.
В августе нынешнего года Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение о разводе после трех лет брака. Причиной стали измены мужа певицы. Дакота написала откровенный пост, в котором выразила свои чувства. У пары есть годовалая дочь Мия.
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«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии
Певица Рита Дакота в откровенном интервью на YouTube-канале издания Super рассказала о своем детстве и о тяжелых отношениях с отцом, у которого был алкоголизм. В соцсетях...
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