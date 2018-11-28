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Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

29.11.2018 13:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы № 4 в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

Опасения вызвало состояние железобетонных плит перекрытий третьего этажа здания. Оно построено в 1966 году.

Сегодня, 29 ноября, занятия в школе отменили, а ее ученики, а это 740 ребят, уже завтра продолжат обучение. Они займут места за партами Осиповичской гимназии.

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы № 4 в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасения...
 
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