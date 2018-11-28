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Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

29.11.2018 13:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан наверстали накопившееся отставание в сотрудничестве. 29 ноября об этом шла речь во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Несмотря на четвертьвековую дипломатию двух стран, перезагрузка у отношений произошла недавно – во время официального визита главы государства в Ташкент. Продуктивный диалог политиков в сентябре стал новой точкой отсчета дружбы. И на сегодняшней встрече Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусско-узбекское сотрудничество развивается очень интенсивно.

Кроме того, коснулся разговор и реализации совместной дорожной карты развития сотрудничества. Воплощение плана Александр Лукашенко будет контролировать лично.

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Самое главное – мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о вашем президенте, что это, в основном, его заслуга. Человек, знающий Узбекистан, он видел все проблемы. Я ему это говорил в лицо. Поэтому когда стал президентом, ему не надо было входить в курс дела, смотреть на кадры и так далее. Он все видел изнутри. Он очень быстро развернулся, и по всем направлениям у него успех.

Я многих видел президентов – беру и себя в эту когорту – никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели в Узбекистане. Благодаря этому мы попали в этот его список сотрудничества и ликвидировали ту задолженность, которая сложилась за полтора десятка лет, а может и два десятка лет, где мы недорабатывали с прежним руководством Узбекистана. Он просто молодец. Я это говорю искренне.

Мы утвердили недавно дорожную карту, то есть план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Я хочу вам сказать, это главное. Прошу, передайте Шавкату Миромоновичу, что я строго буду контролировать исполнение этого плана, и мы привержены полной реализации этого плана.

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Беларуси:
Мы, в свою очередь, я, как Посол, считаю основной задачей приложить все усилия для того, чтобы успешно выполнять все те вопросы, которые были подняты на вашей встрече в сентябре в Ташкенте.

Дорожная карта, которая была разработана в соответствии с вашими указаниями, уже начала реализовываться.

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Сегодня фундамент в отношениях двух стран – это экономика. Потенциал товарооборота планируют довести до миллиарда долларов. Пока за 9 месяцев 2018 года он составляет более 120 миллионов долларов. Немало задач и по углублению промышленной кооперации, созданию совместных предприятий, развитию культурной и образовательной сфер.

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Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан наверстали накопившееся отставание в сотрудничестве. 29 ноября об этом шла речь во Дворце Независимости на встрече...
 
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