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Дискуссия «Брестская крепость в границах главного вала от проектирования до модернизации»

29.11.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Фонд развития Брестской крепости в партнерстве с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» приглашают 5 декабря на первую публичную встречу с исследователями в рамках международного издательского проекта “Атлас крепости Брест-Литовск”.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61066.php

Дискуссия «Брестская крепость в границах главного вала от проектирования до модернизации»

Открытая дискуссия «Брестская крепость в границах главного вала от проектирования до модернизации (1820 -1870-е гг.)» представит результаты работы в архивах исследователей Мемориала и Фонда развития Брестской крепости.

В ходе встречи мы познакомимся с новыми материалами, а также обсудим вопросы:

- Зачем понадобилась еще одна книга по истории Брестской крепости?
- Стоит ли исследовать ранее изученные периоды?
- Все ли мы знаем о Брестской крепости?
- Что послужило основанием для принятия решения о переносе города?
- В чем отличие уже имеющихся знаний о крепости от понимания причин принятых в истории решений?

Приглашаем Вас на встречу 5 декабря в 15.00 в Конференц-зал Музея обороны Брестской крепости!

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Теги: Брест
 
 
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Фонд развития Брестской крепости в партнерстве с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» приглашают 5 декабря на первую публичную встречу с...
 
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