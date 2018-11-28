Фонд развития Брестской крепости в партнерстве с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» приглашают 5 декабря на первую публичную встречу с исследователями в рамках международного издательского проекта “Атлас крепости Брест-Литовск”.



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Открытая дискуссия «Брестская крепость в границах главного вала от проектирования до модернизации (1820 -1870-е гг.)» представит результаты работы в архивах исследователей Мемориала и Фонда развития Брестской крепости.

В ходе встречи мы познакомимся с новыми материалами, а также обсудим вопросы:



- Зачем понадобилась еще одна книга по истории Брестской крепости?

- Стоит ли исследовать ранее изученные периоды?

- Все ли мы знаем о Брестской крепости?

- Что послужило основанием для принятия решения о переносе города?

- В чем отличие уже имеющихся знаний о крепости от понимания причин принятых в истории решений?

Приглашаем Вас на встречу 5 декабря в 15.00 в Конференц-зал Музея обороны Брестской крепости!