Баллады Адама Мицкевича в Бресте будут читать учащиеся младших классов

Брестская областная библиотека им. М. Горького при поддержке Генерального Консульства Республики Польша в Бресте проводит встречу, посвящённую 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.



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Адам Мицкевич (польск. Adam Bernard Mickiewicz) – настоящий символ белорусской и польской культуры, имя которого много значит для всякого образованного человека. Хотя Мицкевич писал на польском языке, белорусская малая родина (поместье Заосье, Барановичский район, Брестская область), белорусская культура, фольклор, традиции и обычаи оказали а него невероятно большое влияние.

Во встрече принимают участие учащиеся младших классов средней школы № 9 г. Бреста, изучающие польский язык.



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Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 9 лет и состоится 6 декабря 2018 г. в 13.00 на базе отдела литературы для детей и юношества по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 32.

Вход свободный.