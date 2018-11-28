На гродненского бизнесмена Семашко завели дело за уничтожение 975 элементов декора

Гродненские силовики подозревают местного собственника отелей Станислава Семашко и его жену Наталью в том, что они уничтожили декор для своего нового отеля. А за сами украшения перед этим не заплатили производителю. Если супругов признают виновными, им грозит до десяти лет колонии, пишет «Радыё Свабода».

Что случилось

7 ноября в самом центре Гродно открылся новый отель в здании, которому больше 130 лет. Новый владелец объекта − 66-летний Станислав Семашко, которого местные знают прежде всего как хозяина отеля «Семашко» возле автовокзала.

Потерпевшей стороной в деле считается 35-летний предприниматель из Фаниполя Георгий Приходько. Летом 2017 года у него заказали создание декора для окон и фасадных стен нового отеля. Как рассказал Георгий, договаривался обо всём он не с Семашко, а с генподрядчиком − местной фирмой «Городское строительство». Устные переговоры вёл с замдиректора Вячеславом Радюкевичем. Предпринимателю долгое время обещали подписать договор, но в итоге забрали две накладные и уничтожили их.

Георгий рассказывает, что стороны договорились потратить на декор 23,4 тысячи рублей. В августе 2017 года Семашко перечислил Приходько аванс в почти 14 тысяч рублей. В платёжном поручении указывалось, что это оплата за декор для нового отеля. В сентябре всё необходимое доставили в Гродно, но с предпринимателем не заключали договор, а зарплату он так и не увидел. Через месяц Семашко подал иск в экономический суд Минской области − он обвинил Приходько в том, что тот не согласовал с бизнесменом ряд условий, незаконно пользовался некоторое время его деньгами. Также Семашко заявил, что ошибочно перечислил деньги мужчине. Суд стал на сторону бизнесмена − Приходько обязали вернуть 14 тысяч рублей и процент в 500 рублей. Выплачивать сумму в рассрочку ему не разрешили (Георгий − многодетный отец).

После суда Приходько попытался вернуть себе декор, чтобы продать его кому-нибудь, но украшений в отеле не нашлось. Мужчина обратился в милицию, и та нашла декор на даче Семашко под Щучином. Материалы были разрушены. «Мне показали эти осколки. Я их узнал. Это мой декор. Я видел его в мешках», − сказал Георгий. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава и Натальи Семашко за умышленное уничтожение или повреждение имущества в крупном размере (975 элементов декора).

Позиция Приходько

Георгий хочет, чтобы ему вернули деньги за уничтоженные изделия. «Мне больше ничего не надо. Я никого не хочу посадить. На эти деньги можно приобрести нормальную машину», − говорит он. Также Георгий добавляет, что не имеет претензий к Семашко, потому что все переговоры он вёл с «Городским строительством» и лично Вячеславом Радюкевичем: «С Семашко я не договаривался. Нас «Горстрой» столкнул с ним лбами».

Анонимный источник «Свободы» рассказал свою версию ситуацию. По его словам, Семашко мог согласовать с властями один вариант декора отеля, но при этом хотел украсить его подороже. И вот этот «желаемый» вариант и заказал у Приходько. Но, видимо, не получилось внести изменения в уже готовый проект.

Позиция Семашко

Станислав Семашко отрицает, что уничтожал декор. Он направил обращения в СК, прокуратуру и облисполком, где указал, что не заказывал и не принимал работу ни от Георгия Приходько, ни от «Горстроя». А до уголовного дела и вовсе ни разу не видел предпринимателя. Аванс, перечисленный Приходько, юрисконсульт бизнесмена называет ошибкой. «Бухгалтеры перепутала, заплатила и туда, и туда. Декор мы заказывали у другого предпринимателя. Даже если дома идет ремонт, многое нужно. А когда идет реконструкция такого объекта?», − говорит Абрамович.

Также представитель Семашко обращает внимание, что следователи не объяснили мотив и способ совершения преступления − а должны были. «Тот хлам абсолютно не интересен Станиславу Людвигович. У него достаточно активов и доходов. Они нормальные люди, не психически больные. Зачем им что-то уничтожать? Они люди очень спокойные, тихие», − утверждает Абрамович. Бизнесмен вообще отрицает, что декор существовал. Найденный хлам называет строительным мусором и обломками гипса и гипсокартона. А оказался он на даче Семашко из-за того, что «Горстрой» отказался вывезти строительный мусор, а госинстации приказали срочно его куда-то убрать.

Кроме этого, в заявлении Семашко отмечает, что его задержали вечером после того, как он отдохнул в бане, выпил алкоголь и принял снотворное. К сестре его жены милиционеры пришли ночью, выбивали ногами металлические двери, незаконно провели обыск и задержали для допроса. С Семашко взяли подписку о невыезде, его банковские счета и дом (который в 25 раз дороже ущерба по делу) арестованы. Абрамович рассказывает: «Жена бизнесмена плачет. Говорит: «За что мне в жизни такое? Я никогда ничего не повредила, не присвоила. Почему такая несправедливость?».

Следственный комитет дело пока что не комментирует. Вячеслав Радюкевич, замдиректора «Городского строительства» от комментариев отказался.