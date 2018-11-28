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Милиция простила подростка, который ударил «Минского городового»

29.11.2018 13:51 — Разное | KYKY  
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Кажется, скандал вокруг «Минского городового» закончен. 28 ноября с должности ушёл (или был уволен) пресс-секретарь МВД Георгий Евчар, а сегодня, 29 ноября, в отношении 16-летнего подростка, которого заставили извиниться перед скульптурой, прекратили административное дело, пишет TUT.by. 

На Арсения составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП) за то, что он ударил скульптуру городового возле здания МВД. Но комиссия по делам несовершеннолетних в Администрации Заводского района Минска решила, что нарушения нет. В итоге дело прекратили «за отсутствием в деяниях состава правонарушения». В качестве основания для такого решения был ответ из горисполкома о том, что городовой − это скульптурная композиция, а не памятник или культурно-историческая ценность.

Очевидец Дмитрий, который присутствовал на заседании комиссии, сказал, что всё закончилось беседой − Арсений пообещал в будущем «три раза думать, прежде чем что-то сделать. Разошлись с миром». Он также отметил, что парня задержали и опросили без законного представителя, а документы подросток подписывал также без взрослых − это уже нарушения со стороны милиции: «А то как же выходит, что любого ребенка может остановить милиционер и написать любой протокол? И мало того − показать по телевизору, вопиющий случай, которому тоже нужно дать правовую оценку».

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Теги: Минск
 
 
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Кажется, скандал вокруг «Минского городового» закончен. 28 ноября с должности ушёл (или был уволен) пресс-секретарь МВД Георгий Евчар, а сегодня, 29 ноября, в...
 
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