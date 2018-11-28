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Милиция простила подростка, который ударил «Минского городового»
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Кажется, скандал вокруг «Минского городового» закончен. 28 ноября с должности ушёл (или
На Арсения составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП) за то, что он ударил скульптуру городового возле здания МВД. Но комиссия по делам несовершеннолетних в Администрации Заводского района Минска решила, что нарушения нет. В итоге дело прекратили «за отсутствием в деяниях состава правонарушения». В качестве основания для такого решения был ответ из горисполкома о том, что городовой − это скульптурная композиция, а не памятник или культурно-историческая ценность.
Очевидец Дмитрий, который присутствовал на заседании комиссии, сказал, что всё закончилось беседой − Арсений пообещал в будущем «три раза думать, прежде чем что-то сделать. Разошлись с миром». Он также отметил, что парня задержали и опросили без законного представителя, а документы подросток подписывал также без взрослых − это уже нарушения со стороны милиции: «А то как же выходит, что любого ребенка может остановить милиционер и написать любой протокол? И мало того − показать по телевизору, вопиющий случай, которому тоже нужно дать правовую оценку».
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