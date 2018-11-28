Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел



Портал «Мой Горад» 115.бел служит для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Главная задача портала — упростить взаимодействие служб жилищно-коммунального хозяйства с горожанами.

После регистрации опишите суть проблемы и прикрепите фото. Запрос пройдет модерацию и будет направлен в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения, а заявитель уведомляется о сроках решения проблемы.

Обратите внимание, что портал 115.бел не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало».







Портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ и влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

Всего на платформе зарегистрировано около 77 тысяч человек. Только в Минске принято почти 185 тысяч запросов, решено свыше 174 тысяч проблем.