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Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел

29.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел
Портал «Мой Горад» 115.бел служит для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Главная задача портала — упростить взаимодействие служб жилищно-коммунального хозяйства с горожанами.

После регистрации опишите суть проблемы и прикрепите фото. Запрос пройдет модерацию и будет направлен в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения, а заявитель уведомляется о сроках решения проблемы.

Обратите внимание, что портал 115.бел не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало».


Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел

Портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ и влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

Всего на платформе зарегистрировано около 77 тысяч человек. Только в Минске принято почти 185 тысяч запросов, решено свыше 174 тысяч проблем.

Напомним, что в Пинске заработал единый номер 115, куда пинчане могут подать заявки на решение проблем с электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением, благоустройством и санитарном состоянии, о поломанных лифтах, некачественных строительных и кровельных работах, бытовых услугах.

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