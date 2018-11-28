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Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел
29.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Обратите внимание, что портал 115.бел не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало».
Портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ и влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.
Всего на платформе зарегистрировано около 77 тысяч человек. Только в Минске принято почти 185 тысяч запросов, решено свыше 174 тысяч проблем.
Напомним, что в Пинске
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