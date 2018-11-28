Завтра в Пинске дорожает проезд в общественном транспорте



ОАО «Пинский автобусный парк» озвучил корреспонденту pinsknews.by новые тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

С 30 ноября устанавливаются следующие тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении:

в автобусах обычных городских маршрутов – в размере 0,55 белорусского рубля за одну поездку;

белорусского рубля за одну поездку; в автобусах экспрессных городских маршрутов – в размере 0,65 белорусского рубля за одну поездку;

белорусского рубля за одну поездку; в автобусах обычных пригородных маршрутов – 0,07 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;

белорусского рубля за один километр проезда пассажира; в автобусах скоростных пригородных маршрутов – 0,09 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;

белорусского рубля за один километр проезда пассажира; в автобусах экспрессных пригородных маршрутов – 0,10 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;

Указанным решением установлены также тарифы на перевозки багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении.

В городском сообщении стоимость провоза одного места ручной клади сверх нормы составит:

в автобусах обычных городских маршрутов – 0,55 белорусского рубля;

белорусского рубля; в автобусах экспрессных городских маршрутов – 0,65 белорусского рубля.

В пригородном сообщении стоимость провоза багажа и (или) ручной клади составит (за один километр провоза):

за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади – 0,005 белорусского рубля;

за каждое среднемерное место – 0,01 белорусского рубля;

белорусского рубля; за каждое крупномерное место – 0,02 рубля.

Стоимость проездного билета многоразового пользования на месяц в городе Пинске – 24,09 белорусского рубля.