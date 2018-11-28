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Завтра в Пинске дорожает проезд в общественном транспорте

29.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Завтра в Пинске дорожает проезд в общественном транспорте
ОАО «Пинский автобусный парк» озвучил корреспонденту pinsknews.by новые тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

С 30 ноября устанавливаются следующие тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении:

  • в автобусах обычных городских маршрутов – в размере 0,55 белорусского рубля за одну поездку;
  • в автобусах экспрессных городских маршрутов – в размере 0,65 белорусского рубля за одну поездку;
  • в автобусах обычных пригородных маршрутов – 0,07 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;
  • в автобусах скоростных пригородных маршрутов – 0,09 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;
  • в автобусах экспрессных пригородных маршрутов – 0,10 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;

Указанным решением установлены также тарифы на перевозки багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении.

В городском сообщении стоимость провоза одного места ручной клади сверх нормы составит:

  • в автобусах обычных городских маршрутов – 0,55 белорусского рубля;
  • в автобусах экспрессных городских маршрутов – 0,65 белорусского рубля.

В пригородном сообщении стоимость провоза багажа и (или) ручной клади составит (за один километр провоза):

  • за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади – 0,005 белорусского рубля;
  • за каждое среднемерное место – 0,01 белорусского рубля;
  • за каждое крупномерное место – 0,02 рубля.

Стоимость проездного билета многоразового пользования на месяц в городе Пинске – 24,09 белорусского рубля.

Эти изменения установлены в соответствии с решением Брестского областного исполнительного комитета № 746 от 20.11.2018 г., опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Этим же решением изменены тарифы проезда и провоза багажа в общественном транспорте по всей Брестской области.

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