Завтра в Пинске дорожает проезд в общественном транспорте

ОАО «Пинский автобусный парк» озвучил корреспонденту pinsknews.by новые тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
С 30 ноября устанавливаются следующие тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении:
в автобусах обычных городских маршрутов – в размере 0,55 белорусского рубля за одну поездку;
в автобусах экспрессных городских маршрутов – в размере 0,65 белорусского рубля за одну поездку;
в автобусах обычных пригородных маршрутов – 0,07 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;
в автобусах скоростных пригородных маршрутов – 0,09 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;
в автобусах экспрессных пригородных маршрутов – 0,10 белорусского рубля за один километр проезда пассажира;
Указанным решением установлены также тарифы на перевозки багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении.
В городском сообщении стоимость провоза одного места ручной клади сверх нормы составит:
в автобусах обычных городских маршрутов – 0,55 белорусского рубля;
в автобусах экспрессных городских маршрутов – 0,65 белорусского рубля.
В пригородном сообщении стоимость провоза багажа и (или) ручной клади составит (за один километр провоза):
за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади – 0,005 белорусского рубля;
за каждое среднемерное место – 0,01 белорусского рубля;
за каждое крупномерное место – 0,02 рубля.
Стоимость проездного билета многоразового пользования на месяц в городе Пинске – 24,09 белорусского рубля.
Эти изменения установлены в соответствии с решением Брестского областного исполнительного комитета № 746 от 20.11.2018 г., опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Этим же решением изменены тарифы проезда и провоза багажа в общественном транспорте по всей Брестской области.