Как будут поддерживать предпринимателей в Беларуси



на мероприятии Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Фото: allminsk.biz

Об этом заявил замдиректора Департамента по предпринимательству Минэкономики Александр Калиновский в ходе круглого стола, недавно проведенного Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей. На мероприятии, с участием представителей госсорганов и частного бизнеса, НАН Беларуси, известных экономистов, экспертов прошло обсуждение вопросов по развитию и поддержке предпринимательства.

Как сообщалось, Правительством в октябре была утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Планируется, что доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП страны к 2030 году должна составлять не менее 50%. В настоящее время доля МСП около 34%.

Самые дорогие и ценные для страны – это инвестиции именно белорусских предпринимателей, заявил представитель Минэкономики.

По словам Александра Калиновского, документ удался, и это радует. Хотя процесс согласования проекта стратегии был трудным, так как было очень серьезное сопротивление органов госуправления. По проекту от госструктур было получено более 100 замечаний. Наибольшее количество замечаний было от Минфина и МНС, отметил замдиректора Департамента по предпринимательству.

«Фактически явочным порядком формировался этот документ, и очень здорово, что в итоге получилось его утвердить. Что касается процедуры согласования, мы ведь знаем, что такое согласование. Как говорят, что такое верблюд? Это арабский скакун, который прошел процедуру согласования. Но, я полагаю, что, если не арабский скакун, но добрая рабочая лошадь там осталась, а не верблюд. Пришлось искать компромиссы. Например, ушло положение о введении института омбудсмена для бизнеса (уполномоченного по защите прав предпринимателей. – ред.)», – сказал представитель Минэкономики.

В отношении роста экономики задачи стоят очень амбициозные, и ожидается, что вклад частного бизнеса в обеспечение экономического роста существенно увеличится. И если до 2025 года нужно обеспечить 100 млрд долларов ВВП, то со следующего года ориентировочно белорусская экономика должна расти в среднем не на 5% в год, а на 7,5%, считает Александр Калиновский.

Госпрограмма поддержки МСП

Одним из последующих важных шагов станет подготовка редакции госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства, отметил представитель Минэкономики.

«Кто внимательно читал стратегию, понимает, что у нас государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства является инструментом реализации именно этой стратегии. И на сегодняшний день стоит конкретная задача эту программу переделать – прежде всего на 2019-2020 годы. Мы срочно сейчас этим занимаемся и будем заниматься. И далее, в соответствии с принятой стратегией, будем разрабатывать программу на последующее пятилетие», – отметил замдиректора Департамента по предпринимательству.

Дорожная карта

В отношении сегодняшней работы по реализации стратегии самый главный вопрос – это дорожная карта. Важно определить, как будут реализованы те положения и направления, которые зафиксированы в этом документе.

«Здесь за каждым абзацем стоит действующее законодательство, которое в той или иной степени нужно корректировать, совершенствовать», – сказал Александр Калиновский.

«Полагаю, во все объединения предпринимателей, во все органы госуправления, подчиненные правительству и не подчиненные правительству, имеется в виду Нацбанк, статкомитет и другие, будут в ближайшее время отправлены письма. Они должны будут дать свои предложения по формированию дорожной карты реализации стратегии», – сообщил он.

Прежде всего, это предложения в части совершенствования институциональной среды, создания условий для ведения бизнеса.