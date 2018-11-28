

Семинар «Анатомия стартапа»

Что самое важное на старте? Грамотное планирование!

Бизнес-модель стартапа - это ее основа, здесь начинается развитие. Как уберечь стартап и команду от рисков в будущем?

Закладывать правильные основы бизнеса с самого начала, а не менять их в процессе.

На мероприятии мы смоделируем три ситуации:

1. Создаем стартап НЕПРАВИЛЬНО!

Моделируем жизненный цикл стартапа - от момента зарождения, поиска инвестиций и до провала или кражи идеи. Мы разберем на конкретном кейсе, что может случиться, если мы не учтем бухгалтерские или юридические тонкости на самом старте.

2. Исправляем ошибки

Разберем на каких этапах жизненного цикла стартапа были сделаны ошибки и что нужно было сделать на каждом этапе по бухгалтерской и юридической части.

3. Делаем ПРАВИЛЬНО!