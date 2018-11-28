Суд вынес приговор учредителям бывшего дилера Suzuki

Около 80 человек несколько лет ждали, чтобы против отца и сына Яблонских, фирма которых была дилером Suzuki, возбудили уголовное дело и наказали. В 2016 году бизнесменами заинтересовались следователи, а прошедшим летом дело было передано в суд. Сегодня в отношении предпринимателей был вынесен приговор.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» — с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 10 до 100%, однако машины не получили. Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств. Следствие выяснило , что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (Завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) УК Беларуси.

После судебных разбирательств прокурор сделал вывод, что вина обвиняемых доказана, и запросил назначить наказание Яблонскому-старшему — 8 лет, младшему — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией.

— Из нашей группы пострадавших кто-то всегда присутствовал на заседаниях. Но раскаяния от Яблонских мы так и не дождались, — рассказал один из пострадавших Владимир Лукошко. — Даже в последнем слове старший сказал, что не признает в произошедшем своей вины, а младший, Денис, признал, что он виноват разве что по уголовной статье 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения. — Прим. AUTO.TUT.BY). Говорили, что во всем виновато наше время, риск бизнеса, московские учредители, которые подвели и заставляли их действовать таким образом.

Пострадавшие были поражены позицией защиты обвиняемых: адвокаты просили оправдать их.

— А почему оправдать? Обоснованных доводов мы так и не услышали, упор был на то, что бизнес — это риск. А Дениса надо пожалеть, потому что у него двое маленьких детей.

Сегодня, 29 ноября, суд Октябрьского района Минска признал виновным по ч.4 ст. 209 Александра Яблонского и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Денис Яблонский признан виновным по ч. 4 ст. 209 и ч. 4 ст. 210. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Отец и сын будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, также у них будет конфисковано имущество.

По решению суда, оба они должны будут выплатить пострадавшим деньги за причиненный материальный ущерб.