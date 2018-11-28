ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор учредителям бывшего дилера Suzuki

29.11.2018 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около 80 человек несколько лет ждали, чтобы против отца и сына Яблонских, фирма которых была дилером Suzuki, возбудили уголовное дело и наказали. В 2016 году бизнесменами заинтересовались следователи, а прошедшим летом дело было передано в суд. Сегодня в отношении предпринимателей был вынесен приговор.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» — с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 10 до 100%, однако машины не получили.

Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств.

Следствие выяснило, что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (Завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) УК Беларуси.

После судебных разбирательств прокурор сделал вывод, что вина обвиняемых доказана, и запросил назначить наказание Яблонскому-старшему — 8 лет, младшему — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией.

— Из нашей группы пострадавших кто-то всегда присутствовал на заседаниях. Но раскаяния от Яблонских мы так и не дождались, — рассказал один из пострадавших Владимир Лукошко. — Даже в последнем слове старший сказал, что не признает в произошедшем своей вины, а младший, Денис, признал, что он виноват разве что по уголовной статье 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения. — Прим. AUTO.TUT.BY). Говорили, что во всем виновато наше время, риск бизнеса, московские учредители, которые подвели и заставляли их действовать таким образом.

Пострадавшие были поражены позицией защиты обвиняемых: адвокаты просили оправдать их.

— А почему оправдать? Обоснованных доводов мы так и не услышали, упор был на то, что бизнес — это риск. А Дениса надо пожалеть, потому что у него двое маленьких детей.

Сегодня, 29 ноября, суд Октябрьского района Минска признал виновным по ч.4 ст. 209 Александра Яблонского и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Денис Яблонский признан виновным по ч. 4 ст. 209 и ч. 4 ст. 210. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Отец и сын будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, также у них будет конфисковано имущество.

По решению суда, оба они должны будут выплатить пострадавшим деньги за причиненный материальный ущерб.

Читайте также

 

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 80 пострадавших несколько лет ждали, чтобы против отца и сына Яблонских, фирма которых была дилером Suzuki, возбудили уголовное дело и наказали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семинар Анатомия стартапа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика