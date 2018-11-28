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Минфин планирует облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам
29.11.2018 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: bpb.by
Министерство финансов рассчитывает на интерес инвесторов к корпоративным облигациям и акциям белорусских предприятий.
Об этом сообщил глава Минфина Максим Ермолович сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь", передает
Сейчас, пояснил министр, идет работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему, «чтобы инвесторы со всего мира, а не только национальные, могли приобретать ценные бумаги белорусских эмитентов». Ермолович заявил, что Минфин наблюдает «реальный интерес» иностранных инвесторов к покупке государственных облигаций. По мнению министра, «то же самое может произойти и с корпоративными заимствованиями и с акциями наших предприятий".
Чтобы облегчить доступ потенциальных инвесторов к ценным бумагам белорусских компаний и предприятий, Минфин взаимодействует с клиринговой системой Clearstream по установлению корреспондентских отношений. "Это обеспечит возможность приобретения нерезидентами ценных бумаг белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов", - пояснил министр.
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Министерство финансов рассчитывает на интерес инвесторов к корпоративным облигациям и акциям белорусских предприятий.
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