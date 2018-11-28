Минфин планирует облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам

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Министерство финансов рассчитывает на интерес инвесторов к корпоративным облигациям и акциям белорусских предприятий.

Об этом сообщил глава Минфина Максим Ермолович сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь", передает БЕЛТА .

Сейчас, пояснил министр, идет работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему, «чтобы инвесторы со всего мира, а не только национальные, могли приобретать ценные бумаги белорусских эмитентов». Ермолович заявил, что Минфин наблюдает «реальный интерес» иностранных инвесторов к покупке государственных облигаций. По мнению министра, «то же самое может произойти и с корпоративными заимствованиями и с акциями наших предприятий".

Чтобы облегчить доступ потенциальных инвесторов к ценным бумагам белорусских компаний и предприятий, Минфин взаимодействует с клиринговой системой Clearstream по установлению корреспондентских отношений. "Это обеспечит возможность приобретения нерезидентами ценных бумаг белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов", - пояснил министр.