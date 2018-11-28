Прокуратура Гродненской области выявила нарушения при обращении с отходами





Прокуратура Гродненской области выявила нарушения при проверке исполнения законодательства об обращении с отходами местными исполнительными и распорядительными органами, организациями жилищно-коммунального хозяйства и органами областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА .

«На территории области не в полной мере соблюдались требования о максимальном сокращении объемов отходов, предотвращении их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан», - отмечается в сообщении. Так, в 2017 году в регионе не выполнены мероприятия госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» по сбору вторичных материальных ресурсов - заготовке отходов бумаги и картона, изношенных шин, стекла, полимерных отходов, отходов бытовой техники. Такая же негативная тенденция сохраняется в текущем году.

В Гродненской области открыты 11 сортировочных станций коммунальных отходов, но они задействованы недостаточно эффективно. В частности, Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов загружен лишь на 46%. Наиболее распространенное нарушение, связанное с несовершенством системы раздельного сбора отходов, - это захоронение вторичных материальных ресурсов и строительных отходов на полигонах ТКО.

В Гродненском районе такие захоронения отходов установлены на восьми мини-полигонах. На одном из них – «Забогонники» Скидельского ЖКХ - захоронен нефтесодержащий шлам, окружающей среде причинен ущерб. По требованию прокуратуры области в отношении коммунальников начат административный процесс.

На территории некоторых мини-полигонов Вороновского, Мостовского, Ивьевского, и Зельвенского районов прокурорские работники обнаружили захоронение фрагментов тел крупного рогатого скота.

Полигоны и мини-полигоны Свислочского, Островецкого, Кореличского, Дятловского, Волковысского, Щучинского, Вороновского и Ошмянского районов эксплуатировались с нарушениями технологического регламента захоронения отходов.

Выявлены и несанкционированные свалки бытовых строительных и бытовых отходов в двух карьерах в Щучинском районе. Кроме того, прокуратура поручила областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды начать административный процесс по фактам самовольной добычи грунта и песка, незаконной разработки карьера и неправильной рекультивации карьера в Гродненском и Ивьевском районах.

По результатам проверки в исполнительные комитеты, организации ЖКХ и комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Гродненского облисполкома прокуроры районов внесли 18 представлений, вынесли шесть предписаний. Прокуратура Гродненской области внесла представления в Гродненский облисполком.