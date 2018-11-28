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В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов

29.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участие в нем принимают начинающие авторы республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения – всего в Гродно соберутся более 120 молодых представителей СМИ со всех регионов Беларуси. 
 
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
 
Масштабный медийный форум продлится два дня. Сегодня в рамках события с юными репортерами и журналистами встретится председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. И сегодня же участников ждет большая обзорная экскурсия по Гродно по историческим местам, посещение молодежного центра «Гродно» и спортивного комплекса «Пышки», знакомство с ходом реконструкции и экспозициями Нового и Старого замков.
 
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
 
А уже завтра молодые журналисты примут участие в пленарном заседании форума с представителями Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации и Гродненского облисполкома, а также Центрального комитета БРСМ и ГрГУ имени Янки Купалы. 
 
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
 
К слову, второй день будет максимально насыщен именно практической частью: обучающими семинарами и тренингами от экспертов медиаотрасли Беларуси. В частности, речь пойдет о продвижении YouTube-канал, создании личного бренда. Спикеры расскажут, как успешно продвигать контент СМИ в социальных сетях.
 
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
 
В числе организаторов форума – Министерство информации Республики Беларусь, Белорусский союз журналистов, Белорусский республиканский союз молодежи, а также Гродненский облисполком и ГрГУ имени Янки Купалы.  
 
Организаторы определили и главные темы форума в Гродно – он будет посвящен проблемам интернет-журналистики, и направлен на повышение профессиональных компетенций молодых журналистов, знакомство с новыми медиатехнологиями. 
 
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов
 
В рамках молодежного форума состоится вручение премии «Дебют» Белорусского союза журналистов, лауреатами которой в различных номинациях в этом году стали 13 молодых авторов республиканских и региональных СМИ. 
 
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Участие в нем принимают начинающие авторы республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения – всего в Гродно соберутся более 120 молодых...
 
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