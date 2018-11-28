В Гродно проходит VI Форум молодых журналистов

Участие в нем принимают начинающие авторы республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения – всего в Гродно соберутся более 120 молодых представителей СМИ со всех регионов Беларуси.





Масштабный медийный форум продлится два дня. Сегодня в рамках события с юными репортерами и журналистами встретится председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. И сегодня же участников ждет большая обзорная экскурсия по Гродно по историческим местам, посещение молодежного центра «Гродно» и спортивного комплекса «Пышки», знакомство с ходом реконструкции и экспозициями Нового и Старого замков.





А уже завтра молодые журналисты примут участие в пленарном заседании форума с представителями Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации и Гродненского облисполкома, а также Центрального комитета БРСМ и ГрГУ имени Янки Купалы.





К слову, второй день будет максимально насыщен именно практической частью: обучающими семинарами и тренингами от экспертов медиаотрасли Беларуси. В частности, речь пойдет о продвижении YouTube-канал, создании личного бренда. Спикеры расскажут, как успешно продвигать контент СМИ в социальных сетях.













В числе организаторов форума – Министерство информации Республики Беларусь, Белорусский союз журналистов, Белорусский республиканский союз молодежи, а также Гродненский облисполком и ГрГУ имени Янки Купалы.

Организаторы определили и главные темы форума в Гродно – он будет посвящен проблемам интернет-журналистики, и направлен на повышение профессиональных компетенций молодых журналистов, знакомство с новыми медиатехнологиями.









В рамках молодежного форума состоится вручение премии «Дебют» Белорусского союза журналистов, лауреатами которой в различных номинациях в этом году стали 13 молодых авторов республиканских и региональных СМИ.