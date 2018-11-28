﻿ Воры вынесли из квартиры 100-килограммовый сейф и увезли его на санках. 21.by
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Воры вынесли из квартиры 100-килограммовый сейф и увезли его на санках

29.11.2018 14:51 — Разное | Партизан  
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Полиция Екатеринбурга (РФ) разыскивает двоих мужчин, которые взломали квартиру и вынесли из нее сейф.

Как рассказал полицейским потерпевший, в квартиру грабители попали с помощью отмычки. Сейф был «намертво прикручен к стене», однако мужчины буквально «вырвали» его, завернули в одеяло и, спустив вниз на лифте, погрузили в санки и увезли. 


Заметим, что сейф весит около 100 кг. И, по утверждению владельца, там было более 10 миллионов российских рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют ранее судимых за подобные кражи жителей города.

 
 
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Полиция Екатеринбурга (РФ) разыскивает двоих мужчин, которые взломали квартиру и вынесли из нее сейф.
 
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