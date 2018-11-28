Воры вынесли из квартиры 100-килограммовый сейф и увезли его на санках

Как рассказал полицейским потерпевший, в квартиру грабители попали с помощью отмычки. Сейф был «намертво прикручен к стене», однако мужчины буквально «вырвали» его, завернули в одеяло и, спустив вниз на лифте, погрузили в санки и увезли.









Заметим, что сейф весит около 100 кг. И, по утверждению владельца, там было более 10 миллионов российских рублей.





Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют ранее судимых за подобные кражи жителей города.