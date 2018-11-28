Доллар сегодня не устоял

Валютная корзина сегодня подешевела на 0,04%, но по сравнению с началом недели она всё же выросла в цене на 0,64%. С начала ноября значение корзины валют практически не изменилось +0,04%.





Курс доллара упал на 0,0087 рубля до 2,1384 BYN/USD и покинул максимума за две недели. Напомним, что за предыдущие четыре торговые сессии доллар подскочил в цене на 0,0452 рубля, а сегодня белорусский рубль смог отыграть лишь около 20% потерь.





Курс евро по итогам торгов поднялся на 0,0059 рубля до 2,4286 BYN/EUR, хотя на старте торгов евро рванул вверх сразу на 0,0141 рубля, но не смог удержать своё преимущество до завершения торговой сессии.





Европейская валюта крепнет уже пять торгов подряд. За это время она стала дороже на 0,0329 рубля и оказалась на максимуме почти за 1,5 месяца.





Курс российского рубля вырос на 0,0034 рубля до 3,2047 BYN/100 RUB.









Россия





Центробанк РФ официальные курсы на завтра ещё не опубликовал, но мы можем сделать приблизительную оценку их изменения. На МосБирже за полчаса до полудня средневзвешенные курсы иностранных валют установились таким образом:





курс доллара упал на 31 копейку до 66,6342 RUB/USD;

курс евро вырос на 37 копеек до 75,89 RUB/EUR.





Кстати, Минфин РФ прогнозирует рост курса доллара до 74 рублей к 2035 году. Однако, не исключено, что это произойдет гораздо раньше, например, после введения Штатами "адских санкций" в начале следующего года