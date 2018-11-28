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Поэзия и теплота души. Как прошли литературные чтения, посвящённые 100-летию Мстиславской районной газеты
29.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Поэзия и теплота души. Как прошли литературные чтения, посвящённые 100-летию Мстиславской районной газеты
28 ноября в Мстиславской районной библиотеке прошли литературные чтения, посвящённые 100-летию газеты «Святло Кастрычника». Подробнее о мероприятии — в праздничном...
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