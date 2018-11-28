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Киев хочет добиться закрытия Босфора для российских кораблей

29.11.2018 15:22 — Разное | Ежедневник  
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Киев хочет добиться закрытия Босфора для российских кораблей

фото: vvaleritur.ru

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

Воронченко выразил уверенность, что мировой сообщество признает факт агрессии России. Сославшись на 19-й пункт Конвенции Монтре командующий ВМС заявил, что Украина будет просить Турцию о закрытии пролива Босфор для российских судов, пишет «Коммерсантъ».

25 ноября в Керченском проливе с применением оружия российской стороной были задержаны три украинских корабля с 24 членами экипажа. Из-за конфликта в Керченском проливе в 10 регионах Украины введено военное положение на 30 дней.

 
 
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Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.
 
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