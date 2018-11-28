МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе

Министр иностранных дел Владимир МАКЕЙ в беседе с журналистами высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе, передает БЕЛТА.

По словам министра, то, что в настоящее время происходит в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси. "Относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. В последний раз об этом говорилось на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, - сказал он. - Как мы воспринимаем это? Мы находимся совсем рядом. И мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе последствия этой конфронтации".

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что также не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.

"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.