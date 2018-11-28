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Плановое обновление для Nissan Murano: больше хрома, выше безопасность

29.11.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
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Третье поколение кроссовера Nissan Murano было представлено еще весной 2014 года, но до нашей страны добралось с большой задержкой — лишь летом 2016 года, когда была освоена сборка на заводе в Санкт-Петербурге. Между тем в Америке этот автомобиль подвергся процедуре плановой модернизации.


«Посвежевшую» машину показали публике в рамках только что открывшегося автосалона в Лос-Анджелесе. У кроссовера слегка изменилось оформление передка: появился новый бампер с треугольными воздухозаборниками, радиаторная решетка с характерным V-образным элементом стала более выразительной, иные противотуманки, в отделке стало больше хромированных элементов, преобразилась передняя и задняя оптика. Появились три новых цвета кузова, а завершают облик 18- и 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.


Интерьер Murano остался почти нетронутым. Речь идет о новых вариантах отделки и цветовых комбинациях (например, контрастной прострочке на сиденьях, центральной консоли и подлокотниках) и отделанных полуанилиновой кожей сиденьях у топ-версии «паркетника».


В «базе» у Murano теперь 9 подушек безопасности, включая боковые «шторки» для седоков второго ряда и коленную подушку переднего пассажира. Самые дорогие версии по умолчанию оснащаются фирменным пакетом систем безопасности Safety Shield 360, включающим контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон, контроль усталости водителя и экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов.


Доработок по части техники у Murano нет. На американском рынке кроссовер по-прежнему предлагается с 3,5-литровым V6 мощностью 260 лошадиных сил, работающим в комбинации с вариатором, передним или полным приводом. У местных дилеров обновленный Murano появится уже в декабре.

 
 
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В Лос-Анджелесе состоялась премьера обновленного кроссовера Nissan Murano, продажи которого в США начнутся в декабре. Белорусам придется подождать.
 
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