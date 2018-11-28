Плановое обновление для Nissan Murano: больше хрома, выше безопасность

Третье поколение кроссовера Nissan Murano было представлено еще весной 2014 года, но до нашей страны добралось с большой задержкой — лишь летом 2016 года , когда была освоена сборка на заводе в Санкт-Петербурге. Между тем в Америке этот автомобиль подвергся процедуре плановой модернизации.





«Посвежевшую» машину показали публике в рамках только что открывшегося автосалона в Лос-Анджелесе. У кроссовера слегка изменилось оформление передка: появился новый бампер с треугольными воздухозаборниками, радиаторная решетка с характерным V-образным элементом стала более выразительной, иные противотуманки, в отделке стало больше хромированных элементов, преобразилась передняя и задняя оптика. Появились три новых цвета кузова, а завершают облик 18- и 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.





Интерьер Murano остался почти нетронутым. Речь идет о новых вариантах отделки и цветовых комбинациях (например, контрастной прострочке на сиденьях, центральной консоли и подлокотниках) и отделанных полуанилиновой кожей сиденьях у топ-версии «паркетника».





В «базе» у Murano теперь 9 подушек безопасности, включая боковые «шторки» для седоков второго ряда и коленную подушку переднего пассажира. Самые дорогие версии по умолчанию оснащаются фирменным пакетом систем безопасности Safety Shield 360, включающим контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон, контроль усталости водителя и экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов.





Доработок по части техники у Murano нет. На американском рынке кроссовер по-прежнему предлагается с 3,5-литровым V6 мощностью 260 лошадиных сил, работающим в комбинации с вариатором, передним или полным приводом. У местных дилеров обновленный Murano появится уже в декабре.