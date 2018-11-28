Действительно народный: 20-тысячный VW Polo продан в Беларуси

VW Polo? Да кто ж его не знает: всего 6 лет понадобилось этой модели, чтобы пройти путь от долгожданной новинки до действительно «народного» автомобиля. Все это время Polo был самым продаваемым автомобилем в Беларуси, и сегодня его народность подтверждается статистикой: на 475 жителей Беларуси приходится по одному VW Polo! И вчера в автоцентре «Атлант М Уручье» клиенту был передан 20-тысячный экземпляр.



Покупательница 20-тысячного Polo, получившая в подарок сертификат на 2000 рублей на дополнительное оборудование для своего новенького авто

Счастливой обладательницей юбилейного Polo стала жительница города Молодечно Оксана Чуес.

— Я изначально пришла в автоцентр за комплектацией Joy, — рассказывает про свой выбор Оксана. — На мой взгляд, это самая сбалансированная и яркая версия. Я работаю колористом, поэтому для меня очень важны цвет и дизайн. А в этом автомобиле — и литые диски, и светодиодные фары, и оранжевый кузов с черной крышей. Этот Polo как раз для меня!



Окрашенную в черный перламутр крышу можно заказать для обычных комплектаций Polo за доплату в 780 рублей

А каким видят VW Polo остальные покупатели? Мы решили создать «портрет» модели и рассказать о предпочтениях белорусов при выборе нового Polo — согласно статистике продаж холдинга «Атлант М». Как говорится, только факты

Цвет настроения — серый

Самым популярным цветом в сезоне 2017−2018, если мы говорим конкретно о VW Polo, является серый — его выбирают около 26% клиентов. На втором месте — бежевый (15,3%), «бронза» — у серебристого окраса (10,9%). Что интересно, в прежние годы, с 2012 по 2016, предпочтения были иными: лидером был серебристый, с небольшим отрывом опережая серый, а третье место занимал черный. Сегодня, как видим, белорусы предпочитают более жизнерадостные тона, в том числе и такие смелые, как Polo Joy Оксаны Чуес.



Сергей Михневич, управляющий импортером Volkswagen в Беларуси: Порядка 30% клиентов после Polo снова выбирают Polo

Л — лояльность

«Порядка 30% клиентов после VW Polo снова выбирают Polo — рассказал управляющий импортером Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич — также довольно большой процент клиентов в дальнейшем выбирает другие модели VW».

И это только один из фактов: некоторым клиентам настолько полюбился Polo, что они покупают эту же модель всем членам семьи. Согласно статистике холдинга, в Беларуси есть немало семей, у которых во владении находится по три VW Polo одновременно! А одному из клиентов модель настолько понравилась, что он вот уже 4 раза менял свои подержанные Polo по системе trade-in на новый автомобиль.



Как показывает практика, при должном уходе пробеги 400+ для VW Polo не страшны

«Миллионник»?

Многие спорят о ресурсе современных автомобилей, однако VW Polo смог предъявить серьезные аргументы надежности: два года назад мы рассказывали об экземпляре с подтвержденным пробегом в 550 тысяч километров! Сегодня этот автомобиль снят с обслуживания у официальных дилеров, однако по-прежнему эксплуатируется в одном из сельхозпредприятий Беларуси. Но очередной рекордсмен на подходе: дилеры рапортуют о еще одном VW Polo, который приезжает на обслуживание с пробегом уже более 400 тысяч километров.



Комплектация Drive набирает популярность, смещая с подиума Comfortline

Комфорт, драйв, динамика

Согласно статистике холдинга, большинство покупателей выбирает Polo в динамичной спецификации — с двигателем мощностью 110 л.с. и с механической коробкой передач. И комплектацию в этом году все чаще выбирают Drive, вместо популярной ранее Comfortline. Некоторые клиенты также заказывают дополнительные опции: пакеты Comfort, Media, Ready to Go, Sport, противотуманные фары с функцией подсветки траектории движения и т.д.

Что касается географии продаж, то 50% Polo выбирают минчане, а остальное количество практически в равных долях распределяется между Гродно и Гомелем.



Двадцать тысяч — не предел? К рубежу в 10 тысяч Polo шел четыре года, ступеньку в 20 тысяч одолел за 2

Лидер продаж

Спрос на VW Polo растет лавинообразно. Если первые 10 тысяч экземпляров были проданы в течение 4 лет, то ступеньку к 20 тысячам Polo преодолел всего за два года, с 2016 по 2018. Среди других моделей VW это неоспоримый бестселлер, его доля стабильно составляет не менее 70%. Также стабильно растет и спрос: если в 2016 году было реализовано 3445 шт., в 2017 — 3926, то за 10 месяцев нынешнего года реализовано уже 4015 Polo. Причем в 2018 году в число клиентов впервые вошли пока еще непривычные для белорусов каршеринговые компании — в их автопарках уже эксплуатируется 200 VW Polo, и в дальнейшем количество арендных авто планируется увеличивать.