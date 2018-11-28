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Беларусь обозначила свою позицию в ОБСЕ по инциденту в Керченском проливе

29.11.2018 15:32 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь выступает за скорейшее мирное разрешение кризиса вокруг Украины, отмечает, что после инцидента в Керченском  проливе необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

"События в Керченском проливе и их последствия, к нашему огромному сожалению, наглядно подтверждают актуальность и реалистичность предостережений о том, что мы, наша планета, слишком близко подошли к пропасти серьезного конфликта" – говорится в заявлении постоянной делегации Беларуси в ОБСЕ, сделанном на заседании Постоянного совета организации в четверг.

"Полагаем, что самое главное сегодня – избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой большим пожаром во всем регионе. Более того, в случае неблагоприятного развития событий под угрозой может оказаться не только региональная, но и международная безопасность в целом", - отмечается в заявлении.

"Убеждены, что сейчас крайне важно воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к новым силовым столкновениям", - подчеркивается в заявлении.

Постоянная делегация Беларуси в ОБСЕ призвала стороны конфликта исходить из того, что на них лежит ответственность за безопасность во всем регионе.

"Это не значит, что мы пытаемся давать советы. Просто совсем рядом с Беларусью происходит стремительный рост напряженности, которая, пусть и опосредованно, но затрагивает и нашу страну. Мы не раз говорили об этом, и с самого начала не могли оставаться безучастными наблюдателями", - отметили в делегации.

"Хотели бы подтвердить свою готовность оказать любое возможное содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации и приблизить ее урегулирование", - говорится в заявлении.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи.

Украина и Россия обвинили друг друга в провокациях.

После инцидента власти Украины приняли решение ввести военное положение.

 
 
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Беларусь выступает за скорейшее мирное разрешение кризиса вокруг Украины, отмечает, что после инцидента в Керченском  проливе необходимо приложить максимум...
 
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