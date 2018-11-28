Минфин Беларуси намерен открыть корсчет в Clearstream

Министерство финансов Беларуси планирует открыть корреспондентский счет в международной клиринговой системе Clearstream, которая обеспечивает клиентам доступ на национальные рынки ценных бумаг почти 40 стран.

"Министерство финансов взаимодействует с клиринговой системой Clearstream по установлению корреспондентских отношений. Это обеспечит возможность приобретения нерезидентами ценных бумаг белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов", - сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, выступая на международном деловом форуме белорусского Банка развития для иностранных партнеров.

Главу Минфина цитирует агентство БелТА .

По его словам, создание корреспондентских отношений с международной клиринговой системой проводится для "интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему, чтобы инвесторы со всего мира, а не только национальные, могли приобретать ценные бумаги белорусских эмитентов". "Сегодня мы наблюдаем у иностранных инвесторов реальный интерес к покупке государственных облигаций, то же самое может произойти и с корпоративными заимствованиями и с акциями наших предприятий", - считает М.Ермолович.

Система Clearstream зарегистрирована Европейским центральным банком в качестве международной системы расчетов по ценным бумагам, удовлетворяющей стандартам монетарной политики, установленным для центральных банков государств зоны евро.

В настоящее время Clearstream Banking обслуживает более 2,5 тыс. клиентов из более 90 стран, осуществляет учет и расчеты по 150 тыс. финансовых инструментов. Система обеспечивает клиентам доступ на 40 национальных рынков, проводя более 250 тыс. операций в день. К обслуживанию в клиринговой системе могут быть приняты бумаги, непосредственно распространяемые на международных, региональных и национальных рынках.

В апреле 2018 года система Clearstream объявила, что не будет проводить сделки с бумагами российских компаний, включенных в санкционный список Минфина США.