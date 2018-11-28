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Нефть обновляет минимумы с 2017 года, Brent опустилась ниже $58 за баррель

29.11.2018 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Цены на нефть эталонных марок активно дешевеют в ходе торгов в четверг, обновляя минимальные значения с октября 2017 года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 МСК подешевели на $0,79 (1,34%) - до $57,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,56 (1,11%) - до $49,73 за баррель.

Внимание трейдеров приковано к саммиту G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На этом мероприятии, в частности, запланирована встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос нефтедобычи, однако у них есть свои причины, которые могут воспрепятствовать ее сокращению.

С одной стороны, В.Путин накануне заявил, что текущие цены на нефть устраивают Россию. Профицит бюджета и слабый рубль защищают Россию от негативного влияния обвала нефтяных котировок.

С другой стороны, на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи руководство Саудовской Аравии вряд ли захочет вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал отказаться от мер по повышению цен на нефть.

"Путина устраивают цены в районе $60 за баррель, но через неделю котировки будут намного ниже этой отметки, если договоренность не будет достигнута, - отмечает аналитик сырьевого рынка в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Думаю, что Саудовская Аравия будет активно сокращать поставки в США".

Вопрос сокращения нефтедобычи будет решаться на встрече ОПЕК в Вене 6 декабря, в которой примут участие партнеры организации.

 
 
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Цены на нефть эталонных марок активно дешевеют в ходе торгов в четверг, обновляя минимальные значения с октября 2017 года. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на...
 
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