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Скончался четырехкратный чемпион СССР по футболу в составе киевского "Динамо" Матвиенко
Киевское "Динамо" сообщило о кончине бывшего футболиста клуба Виктора Матвиенко на 71 году жизни.
"С безграничной скорбью футбольная общественность встретила трагическое известие о смерти легендарного защитника киевского "Динамо" Виктора Матвиенко. Виктор Антонович ушел из жизни в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей", - говорится в сообщении.
Выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, В.Матвиенко стал четырехкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.
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Киевское "Динамо" сообщило о кончине бывшего футболиста клуба Виктора Матвиенко на 71 году жизни. "С безграничной скорбью футбольная общественность встретила...
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