Киевское "Динамо" сообщило о кончине бывшего футболиста клуба Виктора Матвиенко на 71 году жизни.

"С безграничной скорбью футбольная общественность встретила трагическое известие о смерти легендарного защитника киевского "Динамо" Виктора Матвиенко. Виктор Антонович ушел из жизни в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей", - говорится в сообщении.





Выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, В.Матвиенко стал четырехкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.



