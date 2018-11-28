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В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы
Иллюстративное фото
Как стало известно
Официальной информации об инциденте в открытом доступе пока нет. Нам также известно, что по делу вместе с ней проходит еще один гомельский школьник, учащийся одного из колледжей 2001 года рождения.
В правоохранительных органах пока не пришли к точному выводу, с какой целью девушка хранила при себе наркотики — для личного употребления либо для распространения. Однако следователи на сегодняшний день считают, что, практически наверняка, молодые люди — «закладчики», работающие на один из Интернет-магазинов по распространению синтетических веществ.
Следствию также известно, что следы преступной схемы ведут в Могилев — там могут находиться кураторы юных распространителей.
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По информации редакции, девочка 2002 года рождения находится в СИЗО.
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