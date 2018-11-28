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В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы

29.11.2018 15:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По информации редакции, девочка 2002 года рождения находится в СИЗО.

Как стало известно «Сильным новостям», ученицу СШ № 2, располагающейся в Новобелицком районе Гомеля, силовики остановили на улице. При обыске у нее обнаружили 1,2 грамма синтетического наркотика Alpha-PVP. Школьница задержана.

Официальной информации об инциденте в открытом доступе пока нет. Нам также известно, что по делу вместе с ней проходит еще один гомельский школьник, учащийся одного из колледжей 2001 года рождения.

В правоохранительных органах пока не пришли к точному выводу, с какой целью девушка хранила при себе наркотики — для личного употребления либо для распространения. Однако следователи на сегодняшний день считают, что, практически наверняка, молодые люди — «закладчики», работающие на один из Интернет-магазинов по распространению синтетических веществ.

Следствию также известно, что следы преступной схемы ведут в Могилев — там могут находиться кураторы юных распространителей.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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По информации редакции, девочка 2002 года рождения находится в СИЗО.
 
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Светлы шлях
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