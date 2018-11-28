СМИ сообщили о задержании еще одного главврача

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По информации, руководителя больницы задержали.В приемной главного врача Гомельской областной инфекционной больницысказали, что главврач отсутствует на рабочем месте.в разговоре с TUT.BY отметил, что не может ответить на вопрос о том, где сейчас находится их главврач. На работе его нет уже около недели.В Главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома порталу также подтвердили, что главного врача Гомельской областной инфекционной больницы нет на работе. Причины отсутствия там не знают.— прокомментировали там.Официальный представитель КГБ Беларусипорекомендовал журналисту TUT.BY обратиться за комментарием в Управление КГБ по Гомельской области. Там пообещали передать контакт журналиста специалисту, который отвечает за вопросы взаимодействия со СМИ.Руководитель пресс-службы СКне подтвердил и не опроверг информацию о задержании главврача, добавив, что данные сейчас уточняются.